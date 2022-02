Wynurzenia premiera Kanady Trudeau. Dr Peterson go MIAŻDŻY: „Mówi ukrywający się człowiek”

Nie milkną echa poniedziałkowej absurdalnej konferencji prasowej kanadyjskiego premiera Justina Trudeau oraz jego wpisów na Twitterze. Do wynurzeń polityka odniósł się w mediach społecznościowych dr Jordan Peterson.

Dr Jordan Peterson stał się w ostatnich tygodniach coraz bardziej wyrazistym krytykiem lockdownów i nakazów związanych z mniemaną pandemią koronawirusa, a także samego premiera Kanady Justina Trudeau.

Kolejny dzień protestów

Przypomnijmy, iż od kilku dni w Ottawie trwają protesty przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom. Początkowo akcja była wymierzona tylko w obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 dla kierowców ciężarówek.

Kierowcy tirów z Freedom Convoy (Konwoju Wolności) 2022 zapewniają, że nie ruszą się ze stolicy, dopóki premier Justin Trudeau nie zniesie zakazów pandemicznych. Podczas konferencji prasowej demonstranci powiedzieli, że zamierzają pozostać w stolicy i że ich celem jest „stworzenie chaosu” i „logistycznego koszmaru” dla rządu.

Czytaj więcej: To już kontrrewolucja? Rośnie napięcie. Kolejny dzień protestów, dołączają setki kierowców, a premier Trudeau się ukrywa [VIDEO]

Absurdalna konferencja Trudeau

W poniedziałek premier Trudeau poinformował o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, w związku z czym konferencję prasową zorganizował z izolacji. Przypomnijmy, że już w sobotę premier został wraz z rodziną ewakuowany przez służby specjalne ze stołecznego mieszkania w obawie o jego bezpieczeństwo.

Podczas konferencji Trudeau potępił rzekomą „nienawistną retorykę” konwoju kierowców ciężarówek, a także powiedział, że nie spotka się z organizatorami protestu przeciw covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom, powołując się na symbole nienawiści i retorykę wyznawaną przez niektórych członków konwoju ciężarówek i ich zwolenników.

Czytaj także:

Kanadyjski premier zamieścił także serię wpisów na Twitterze, w których napisał m.in., że „ciągu ostatnich kilku dni Kanadyjczycy byli zszokowani – i, szczerze mówiąc, zniesmaczeni – zachowaniem niektórych ludzi protestujących w stolicy naszego kraju″.

Wbrew jednak temu, co pisze Trudeau, Kanadyjczycy wyrazili ogromne wsparcie finansowe dla protestu. Strona GoFoundMe wspierająca „Konwój Wolności 2022″ zbliża się (stan na 1 lutego, godz. 13:40 – red.) do osiągnięcia celu zebrania 10 milionów dolarów kanadyjskich. Obecnie zebrano już ponad 9,6 miliona CAD.

„Chcę powiedzieć bardzo jasno: nie jesteśmy zastraszani przez tych, którzy obrzucają obelgami pracowników małych firm i kradną żywność bezdomnym. Nie ulegniemy tym, którzy wywieszają rasistowskie flagi. I nie ugniemy się przed tymi, którzy angażują się w wandalizm lub hańbią pamięć naszych weteranów″, dodał i podkreślił, że „w Kanadzie nie ma miejsca na takie zachowanie. Tak więc do osób odpowiedzialnych: To musi się skończyć″.

Peterson OSTRO: „Uciekłeś od własnych obywateli″

Między innymi do tej serii wpisów odniósł się na Twitterze dr Jordan Peterson. „Oto coś bardzo jasnego Justinie Trudeau: w tym tygodniu uciekłeś od własnych obywateli″, napisał, a następnie dodał, że premier Kanady „skłamał dlaczego″. Serię swoich wpisów podsumował krótkim pytaniem: „Czy to dla Ciebie wystarczająco jasne?″.

Hers something very clear @JustinTrudeau: this week you ran away from your own citizens. https://t.co/dTmAVGAeBR — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 31, 2022

Is that clear enough for you? — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 31, 2022

Odnosząc się do słów Trudeau, iż „tak więc do osób odpowiedzialnych: To musi się skończyć″, Peterson napisał: „Zobaczymy, co się zatrzyma. Albo kto″.

We'll see what stops. Or who. https://t.co/sRyxot0JtK — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 31, 2022

Szczególnie mocny jest jednak jeden z wcześniejszych tweetów dr Petersona, w którym odniósł się do udostępnionego screena z tytułem artykułu „Konwój Wolności: Trudeau nazywa protest kierowców ciężarówek «obrazą prawdy»″. „«obrazą prawdy» mówi ukrywający się mężczyzna″, napisał.

"an insult to truth" says the hiding man @JustinTrudeau pic.twitter.com/1bOvYFCctB — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 31, 2022

Another bloody Canadian misogynistic bigot @JustinTrudeau https://t.co/MalsU9z8CN — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 31, 2022

Czytaj także:

Dr Jordan Peterson w wielu innych wpisach wyrażał wsparcie dla „Konwoju Wolności”. Protest kierowców ciężarówek w Ottawie poparł także były prezydent USA Donald Trump. Pochwalił on uczestników konwoju za „robienie więcej w obronie amerykańskiej wolności, niż większość naszych przywódców”.

Czytaj więcej: Donald Trump wspiera kanadyjski Konwój Wolności. „Dzielni ludzie. Zrobili naprawdę wielką rzecz” [VIDEO]

Konwój Wolności na początku był reakcją na decyzję rządu federalnego o nałożeniu obowiązku szczepienia przeciw Covid-19 dla kanadyjskich kierowców ciężarówek transgranicznych. Stawia ona wymóg, aby ci, którzy nie są zaszczepieni, zostali poddani kwarantannie po powrocie do Kanady. Stany Zjednoczone nałożyły podobny obowiązek, a nieszczepieni tirowcy również muszą poddać się kwarantannie podczas wjazdu do kraju.

Potem protest przerodził się w pospolite ruszenie Kanadyjczyków w walce o przywrócenie praw z karty Praw i Wolności Człowieka. Protestujący zebrali ponad 8 mln dolarów na GoFundMe. W zbiórce wzięło udział ponad 100 tys. darczyńców.

Źródło: PAP/Fox News/NCzas/Twitter