STAN WYJĄTKOWY w Kanadzie? Nieoficjalnie: Trudeau wykorzysta specjalną ustawę

Dzieje się w Kanadzie! Jak donosi portal cbc.ca – powołując się na źródła – premier Kanady, Justin Trudeau, planuje „powołać się na ustawę o stanie wyjątkowym″.

Przypomnijmy, iż w sobotę 12 lutego odblokowano most Ambassador Bridge, łączący miasta Windsor w Kanadzie i Detroit w Stanach Zjednoczonych. Jest to najbardziej ruchliwe przejście graniczne w Ameryce Północnej, jednak nie oznacza to, iż ustały protesty.

Portal cbc.ca – powołując się na źródła – informuje, że premier Justin Trudeau powiedział swojemu gabinetowi, że odwoła się do nigdy wcześniej nie używanej Ustawy o Sytuacjach Nadzwyczajnych, aby dać rządowi federalnemu dodatkowe uprawnienia do radzenia sobie z protestami w całym kraju.

Ustawa ta zezwala „na podjęcie specjalnych tymczasowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony podczas krajowych sytuacji kryzysowych”.

Źródła portalu, nieupoważnione do wypowiadania się publicznie, powiedziały, że premier poinformuje premierów (prowincji – przyp. red.) o swojej decyzji jeszcze dziś.

Na spotkaniu z liberalną koalicją w poniedziałek rano Trudeau powiedział, że nie ma planów rozmieszczenia wojska, podają źródła portalu cbc.ca.

Ustawa o Sytuacjach Nadzwyczajnych

Ustawa o Sytuacjach Nadzwyczajnych definiuje krajową sytuację nadzwyczajną jako tymczasową „pilną i krytyczną sytuację”, która „poważnie zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu Kanadyjczyków i ma takie rozmiary lub charakter, że przekracza możliwości lub uprawnienia prowincji do zajęcia się nią”.

Ustawa daje premierowi również uprawienia do reagowania na cztery różne rodzaje sytuacji kryzysowych: klęski żywiołowe, choroby; niepokoje społeczne; międzynarodowe sytuacje kryzysowe i sytuacje kryzysowe związane z wojną.

„Blokady w Kanadzie muszą się skończyć”

Posunięcie to jest następstwem niedzielnego posiedzenia specjalnej grupy roboczej, które miało miejsce także dzień wcześniej. Trudeau poinformował na Twitterze, że grupa omówiła „dalsze działania, które rząd może podjąć, aby pomóc zakończyć blokady i okupacje”.

W komunikacie po sobotnim posiedzeniu napisano natomiast, że „blokady w Kanadzie muszą się skończyć, a rząd federalny będzie pracował nad każdą możliwą opcją rozwiązania sytuacji”.

Trudeau podkreślił, że „przejścia graniczne nie mogą i nie będą pozostawać zamknięte, a wszystkie opcje są obecnie rozważane”.

W piątek premier Trudeau zapowiedział, że protestującym będą grozić poważne konsekwencje, jeśli dopuszczą się nielegalnych działań, w tym – zarzuty karne. Dodał, że rząd nie będzie dłużej tolerować tych, którzy „biorą gospodarkę na zakładnika”.

Stan wyjątkowy w Ottawie i Ontario

Przypomnijmy, że wcześniej stan wyjątkowy wprowadzony został w prownicji Ontario. Rząd prowincji określił dalsze blokady „krytycznej infrastruktury” jako sprzeczne z prawem.

– To jest nielegalna okupacja, to już nie jest protest – mówił w piątek premier Ontario Doug Ford i zapowiedział wysokie kary za naruszanie przepisów, do 100 tys. CAD grzywny i do roku więzienia. Dodatkowo rząd rozważy możliwość odbierania prawa jazdy, w tym zawodowego prawa jazdy.

Źródło: CBC/PAP/NCzas