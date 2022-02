Kanadyjczycy kpią z Trudeau. Przeróbka na Hitlera hitem Internetu [VIDEO]

W poniedziałek 14 lutego premier Kanady Justin Trudeau ogłosił wykorzystanie przepisów o sytuacjach nadzwyczajnych. Jest to wymierzone w Konwój Wolności, który wciąż trwa m.in. w stolicy państwa, Ottawie. Internauci mają jednak używanie. Przerobili Trudeau m.in. na… Hitlera.

– Rząd federalny powołał się na ustawę o stanie wyjątkowym w celu uzupełnienia zdolności prewencyjnych i terytorialnych do reagowania na blokady i okupacje – powiedział Trudeau.

W sieci pojawił się filmik, na którym mówiący te słowa „zyskał” twarz i wąsy Hitlera. Wideo szybko stało się hitem internetu.

„Adolf ma nową fryzurę” – ironizują użytkownicy sieci.

Adolph got a new haircut…😂😂😂 pic.twitter.com/igGEYwIlUr — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) February 14, 2022

🤣🤣🤣🤣 No comment😎 pic.twitter.com/OrxdFahZVm — محمد بن علي ال طالع (@altalea123) February 15, 2022

I will be in Poland by Spring pic.twitter.com/wS8eyo5siE — Bizz Macc (@BizzMacc) February 15, 2022

W sieci pojawiły się też inne przeróbki i memy.

„Wszyscy, którym nie podoba się moja polityka socjalna, będą zesłani do obozów” – czytamy na jednym z memów, na którym Trudeau jest uchwycony w pozie przypominającej salut rzymski.

Tyranny is increasing in Canada as the tone of the Liberals begins to shift further left. The government is implementing whatever they ideologically think is needed to achieve their goals of control, domination, and economic deconstruction. pic.twitter.com/j5k6oJexVt — Gronk (@lookin_robb) April 2, 2018

„Tyrania w Kanadzie wzrasta, w miarę jak ton Liberałów zaczyna przesuwać się dalej w lewo. Rząd wprowadza w życie wszystko, co według ich ideologii jest potrzebne do osiągnięcia ich celów kontroli, dominacji i ekonomicznej destrukcji” – napisał jeden z użytkowników Twittera już w kwietniu 2018 roku. Teraz internet przypomniał wpis.

Pojawiła się też przeróbka Trudeau, w której występuje on w roli przedstawiciela Wenezueli – Raula z Parks and Recreation.

– To jest oburzające. Gdzie są uzbrojeni ludzie, którzy przychodzą, aby zabrać protestujących? Gdzie oni są? Takie zachowanie nigdy nie jest tolerowane w Baraqua. Jak tak krzyczysz, to wsadzają cię do więzienia. Od razu. Bez procesu, bez niczego. Dziennikarze, mamy specjalne więzienie dla dziennikarzy. Kradniesz: od razu do więzienia. Puszczasz za głośno muzykę: od razu do więzienia. Jeździsz za szybko: więzienie. Wolno: więzienie. Pobierasz zbyt wysokie ceny za swetry, okulary: od razu do więzienia. Niedoprawiasz ryby? Wierzcie lub nie, więzienie. Rozgotowujesz kurczaka, też więzienie. Niedogotowany, rozgotowany. Umówiłeś się na wizytę u dentysty i nie pojawiłeś się, wierz lub nie, od razu więzienie. Dzięki więzieniu mamy najlepszych pacjentów na świecie – słyszymy.

