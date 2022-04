Generał major Aleksandr Walfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi grozi Polsce i Litwie konsekwencjami, które wyniknęłyby z interwencji NATO na Białorusi.

Generał Walfowicz przekazał, że Białoruś bacznie przygląda się wzrostowi liczby wojsk NATO w Polsce i na Litwie. Wojskowy zauważył także wzmożony ruch samolotów NATO przy białoruskiej granicy.

– Nie jest jasne, dlaczego przygotowują swoją infrastrukturę. Prawdopodobnie w celu rozpętania i przygotowania agresji – twierdzi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi.

Generał twierdzi, że „Zachód chce rozpętać wojnę na Białorusi”.

Walfowicz przestrzega, by sojusz północnoatlantycki nie próbował przeprowadzać żadnych interwencji na terenie jego kraju.

– Myślę, że prości ludzie, naród polski i litewski, widzą, co dzieje się dziś w Ukrainie. Jakie to zniszczenia, jaka to tragedia, jak zwykli ludzie umierają w Ukrainie – powiedział generał.

– Działania zbrojne będą toczyć się nie tylko na Białorusi. Nie, na ich terytorium również nastąpią zniszczenia, śmierć i eksplozje – stwierdził wojskowy.

Źródło: Belsat