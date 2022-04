W poniedziałek sędzia federalny na Florydzie uchylił wprowadzony przez administrację Joe Bidena nakaz stosowania masek w samolotach i innych środkach transportu publicznego, uznając, że CDC przekroczyły swoje uprawnienia.

Sędzia Kathryn Kimball Mizelle powiedziała, że CDC nie wyjaśniła odpowiednio powodów wprowadzenia obowiązku i nie pozwoliła na publiczne uwagi, co stanowiło naruszenie federalnych procedur wydawania nowych przepisów.

Po orzeczeniu sądu Administracja Bezpieczeństwa Transportu nie będzie egzekwować obowiązku noszenia masek w transporcie publicznym.

CDC nadal zaleca noszenie masek w środkach transportu publicznego – powiedział urzędnik administracji Bidena.

Sekretarz prasowa Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że administracja zapoznaje się z orzeczeniem sądu, a Departament Sprawiedliwości zdecyduje, czy będzie się odwoływać.

Linie lotnicze United Airlines poinformowały w oświadczeniu, że maski nie będą już wymagane podczas lotów krajowych i niektórych lotów międzynarodowych.

– Oznacza to, że nasi pracownicy nie są już zobowiązani do noszenia masek – i nie musimy już egzekwować obowiązku noszenia masek przez większość pasażerów – będą oni mogli nosić maski, jeśli się na to zdecydują, ponieważ CDC nadal zdecydowanie zaleca noszenia masek w transporcie publicznym – powiedział przedstawiciel United Airlines.

Podobne komunikaty wydały również linie lotnicze Delta Air Lines i Alaska Airlines.

Z kolei Amtrak, czyli operator pociągów pasażerskich w USA, przekazał w oświadczeniu, że „podczas gdy pasażerowie i pracownicy Amtrak nie są już zobowiązani do noszenia masek podczas podróży pociągiem lub na stacjach, maski są mile widziane i pozostają ważnym środkiem zapobiegawczym przeciwko COVID-19”. „Zachęcamy do noszenia masek wszystkie osoby, które tego potrzebują lub się na to zdecydują”, podkreślono.

Jak widać zmiany w podejściu do masek, po wyroku sądu, idą w kierunku zdroworozsądkowego, wolnościowego spojrzenia, które środowisko konserwatywno-liberalne postulowało od dwóch lat. Chcesz nosić maskę, czujesz się przez to bezpieczniej? To noś, ale nie zmuszaj do tego innych.

Pozew przeciwko administracji Bidena złożyły w lipcu 2021 roku Fundusz Obrony Wolności Zdrowotnej (grupa sprzeciwiająca się wprowadzaniu nakazów) oraz dwie osoby, które twierdziły, że noszenie masek podczas lotu samolotem nasiliło ich lęki i ataki paniki.

Nakaz obowiązywał także w pociągach, autobusach, taksówkach i innych środkach transportu publicznego.

Orzeczenie sądu zapadło niecały tydzień po tym, jak CDC przedłużyła o 15 dni obowiązek stosowania masek, w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w USA.

Źródło: cnbc.com/nczas.com