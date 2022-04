„Do służb Lotniska Chopina wpłynął komunikat o potencjalnym zagrożeniu dotyczącym rejsu z Dubaju do Warszawy. Po wylądowaniu samolot został skierowany do oddalonej części lotniska. Aktualnie trwają rutynowe działania służb” – przekazał w czwartek wieczorem rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Dodał, że w związku z tym czasowo zostały wstrzymane operacje startów i lądowań w porcie.

Rzeczniczka prasowa Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała PAP, że alarm bombowy dotyczył samolotu lecącego z Dubaju do Warszawy, który na Okęciu wylądował o godz. 19.30. Samolot został skierowany na boczny pas, gdzie został sprawdzony. O godz. 20.30 alarm został odwołany.

„W samolocie nie ma już pasażerów, ale samolot jeszcze jest sprawdzany” – przekazała Michalska.

Z kolei rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski napisał na Twitterze, że „w związku ze wstrzymaniem operacji na lotnisku Chopina do 20:40 odwołane zostały rejsy Polskich Linii Lotniczych Lot 3935/6 WAW SZZ WAW oraz LO3985/3982 WAW IEG WAW LO401/2 WAW HAM WAW. Rejs LO3886 KTW WAW zawrócił do KTW”.

Flights to Warsaw continuing to hold or divert to alternate airfields at this hour as it appears yet another aircraft has been subject to a threat. https://t.co/vz2Iot4EQb

The airport is NOTAM’d closed. pic.twitter.com/k26eQbmOu5

— Flightradar24 (@flightradar24) April 21, 2022