Starcia pomiędzy uczestnikami zamieszek a policją wybuchły na terenie Wzgórza Świątynnego około godziny 4:00 rano w piątek podczas modlitw ramadanowych, po tym jak setki ludzi, niektórzy z zasłoniętymi twarzami i z flagami Hamasu, rozpoczęło zamieszki, w trakcie których przygotowywali umocnienia, rzucali kamieniami i strzelali z fajerwerków – poinformowała izraelska policja.

Policja podała, że pomimo rzucania kamieniami czekała na rozejście się wiernych, jednak kiedy zamieszki przybrały na sile i zbliżyły się do tylnej części Ściany Płaczu, gdzie trwały modlitwy, policja użyła metod kontroli zamieszek, aby odepchnąć tłum.

Z kolei portal „Al Jazeera” informował, że „siły izraelskie wtargnęły na teren meczetu Al-Aksa w okupowanej Jerozolimie Wschodniej i zraniły około 40 Palestyńczyków, w tym 3 dziennikarzy”.

„Al Jazeera”, powołując się na obecnych na miejscu zdarzenia dziennikarzy, podaje, że „Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelską policję, która w pełnym rynsztunku wkroczyła na teren kompleksu, strzelając gumowymi kulami i granatami ogłuszającymi”.

Dokładna liczba rannych nie jest znana. „The Jerusalem Post”, powołując się na arabskie media, podaje, że rannych zostało co najmniej 27 uczestników zamieszek, z czego 11 zostało przewiezionych do szpitali. 2 osoby są w stanie ciężkim. Ranny, po uderzeniu kamieniem w twarz, został także jeden policjant, który następnie został ewakuowany.

Odnotowano również niewielki pożar na terenie ośrodka. Policja podała, że petarda wystrzelona przez jednego z uczestników zamieszek podpaliła drzewo. Z kolei Palestyńczycy obwiniali o podpalenie drzewa izraelską policję.

Około godziny 10:00 (9:00 czasu polskiego) hebrajskie źródła informacyjne podały, że zamieszki zostały zakończone, a policja opuściła teren.

Watch: Muslim worshipers remove violent rioters from the courtyards of Al-Aqsa so that they can pray safely. pic.twitter.com/UqbUM5gVCK

Young men are cleaning the blessed Al-Aqsa Mosque after clashes broke out with the occupation forces in it since the morning hours https://t.co/Bd6ov9xXVq

Freedom of worship under attack. Dozens of Palestinian worshipers were injured in a fresh Israeli raid on the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem.#IsraeliCrimes #AlAqsaUnderAttack #EndIsraeliOccupation #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/hDCZOgt02i

— Embassy of The State of Palestine-Zimbabwe (@embassy_state) April 22, 2022