Jak podały władze rosyjskie w płomieniach stanął regionalny skład amunicji znajdujący się niedaleko wsi Stara Nelidowka w pobliżu miasta.

– Trwają prace nad ustaleniem przyczyny eksplozji – poinformował rosyjski urzędnik.

Gładkow poinformował, że żadna osoba cywilna nie ucierpiała w pożarze.

Władze południowych regionów Rosji w ostatnich tygodniach wielokrotnie informowały o incydentach, które ich zdaniem były atakami przeprowadzonymi z terytorium Ukrainy.

Między innymi zarzucono Ukrainie, że zaatakowała helikopterami skład paliwa w Biełgorodzie.

There are early reports of a significant #fire at an ammunition depot in Saraya Nelidovka near #Belgorod , #Russia . The depot is 7 miles (11 km) from the Ukrainian border. Here is an initial photo. 1/ pic.twitter.com/RNOiQLXBlO

Some of the first video (ostensibly) of the ammunition depot #fire in Staraya Nelidovka near #Belgorod, #Russia. The start of the fire, as well as #explosions, can be seen and heard. 6/ pic.twitter.com/SghiQ4Q9IL

— Katherine Hersch (@ThatKHersch) April 27, 2022