Mamy nowy numer Najwyższego Czasu! 17-18 (2022). Jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

Czas płynie szybciej niż woda, więc nic dziwnego, że nagle okazało się, iż minęło już 10 lat od powstania Fundacji Najwyższy Czas. Co przez ten czas udało się naszej Fundacji zrobić? Zorganizowaliśmy kilkanaście konferencji prawicy wolnościowej, a kolejna, którą już szykujemy, odbędzie się najprawdopodobniej 12 i 13 listopada 2022 r. Konferencje zyskały sobie stałą publiczność i powstało nawet coś w rodzaju klubu przyjaciół naszych spotkań.

Zapewniliśmy wsparcie dla wolnościowej strony informacyjnej nczas.com, która niestety jest stale sekowana przez Googla i Metę, w efekcie czego ma ograniczone zasięgi i podlega prześladowaniom tych monopolistów na internetowym rynku.

Wreszcie, w ramach projektu, „Jedwabne. Prawdziwa historia”, wyjaśniliśmy, na ile da się to oczywiście zrobić przed przeprowadzeniem pełnej ekshumacji, tajemnicę zbrodni w Jedwabnem, przy pomocy której przez dwadzieścia lat Polska i Polacy byli fałszywie oskarżani i poniżani na arenie międzynarodowej. Oszczercy Polski oczywiście nie odnoszą się do naszych dwóch książek, które tę prawdę przedstawiły oraz blokują projekcje filmu, który prawdę o niej uprzystępnia, ale niech się nie łudzą – tama jedwabieńskiego kłamstwa została przełamana i przekonają się o tym szybciej niż później. I to nasi Darczyńcy mają w tym wielki udział.

Co Fundacja planuje na kolejny rok? Nadal oczywiście będziemy wspierać konferencje prawicy wolnościowej oraz portal nczas.com. Jednak naszym najważniejszym zamierzeniem w roku 2022 jest nakręcenie filmu pod roboczym tytułem „Michalkiewicz. The Movie”. Film ten ma utrwalić sylwetkę jednego z najwybitniejszych publicystów polskich, jakim jest niewątpliwie Stanisław Michalkiewicz. Autora, który od zawsze jest związany z „Najwyższym CZASEM!”. Część finansowania tego filmu zapewni nasza Fundacja, a równolegle założymy też specjalną zbiórkę na ten cel. Chyba nie ma wątpliwości, że taki filmowy pomnik się red. Michalkiewiczowi po prostu należy. I pomnik ten powstanie.

Oczywiście piszę o tym w związku z kończącym się właśnie okresem wypełniania, a obecnie raczej akceptowania wypełnionych przez państwo, PIT-ów, w których można zlecić przekazania 1 proc. podatku PIT na wybraną organizację pożytku publicznego. Serdecznie zachęcam Państwa do wsparcia naszej Fundacji Najwyższy Czas swoim jednym procentem. Gwarantuję, że środki z tego wsparcia zostaną wykorzystane najbardziej skutecznie i najbardziej transparentnie jak tylko się da. A wszyscy darczyńcy dostaną w tym roku w podzięce książkę „Wolniewicz – zdanie własne” oraz wybranego z naszego zasobu e-booka. Pomożecie? Z góry wszystkim dziękuję i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, żeby ten projekt został doprowadzony do szczęśliwego końca.

Niestety znowu nam się to przytrafiło! Kolejny kanał został zdemonetyzowany. W tej sytuacji zapraszamy do zasubskrybowania TOMASZ SOMMER O.