Rosja znienacka zakręciła dla Polski kurek z gazem. Sytuację skomentował Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta RP w 2020 roku.

We wtorek (26 kwietnia) po południu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podało, że Gazprom już od następnego dnia wstrzymuje dostawy gazu do Polski i tym samym zrywa kontrakt jamalski.

Decyzję miał podjąć sam Putin, a oficjalny powód to odrzucenie przez PGNiG płatności w rublach.

W ocenie PGNiG, wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. W związku z tym spółka podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu, oraz zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich przysługujących jej uprawnień kontraktowych.

Żółtek: Witaj inflacjo i PRLbis

Do sprawy odniósł się były kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Wolnościowy polityk uważa, że polskim politykom udało się „na złość Putinowi odmrozić uszy Polakom”.

„Udało się! Nikt nie chciał wysłuchać Morawieckiego by wprowadzić sankcje na Ruski gaz. Tylko Gazprom się ulitował, spełnił nasze błagania. Polskim politykom (od lewa do lewa–tzn. od Lewicy do PiS) udało się na złość Putinowi odmrozić uszy Polakom. Witaj inflacjo i PRLbis” – skomentował na Twitterze Żółtek, dając do zrozumienia, że w najbliższych miesiącach gaz podrożeje, a co za tym idzie wzrosną ceny produktów czy usług, przy których zużywa się dużo gazu.

