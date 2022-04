Sławomir Mentzen skomentował usunięcie z listy prelegentów podatkowej majówki za niewłaściwe poglądy polityczne.

Studenckie Koło Naukowe TAX zaprosiło dra Mentzena do prelekcji w ramach Majówki Podatkowej organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Mentzen miał wygłosić wykład pt. „Doradztwo podatkowe. Teoria a praktyka”. Wszystko było zaplanowane i wtem do akcji wkroczyły władze uczelni.

Te stwierdziły, że nie wyrażają zgody na prelekcję wiceprezesa partii KORWiN. Powód? Niewłaściwe poglądy polityczne, które nie mają nic wspólnego z tematem wykładu. Przyznano, że nie o wiedzę czy merytorykę chodzi, tylko o poprawność polityczną.

„Abstrahując od wartości merytorycznej wykładu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kieruje się w działaniu wartościami, które nie licują z poglądami prezentowanymi przez p. Mentzena” – napisał rzecznik uczelni.

Do sprawy krótko odniósł się dr Sławomir Mentzen. Jak zapowiedział, wykład i tak poprowadzi, lecz po prostu w innym miejscu. Online, by dostęp miał do niego każdy zainteresowany.

„Oświadczenie więcej mówi o uczelni niż o mnie, nie bardzo też wiem jak ma się do webinaru o podatkach. Tradycyjnie w takich sytuacjach informuję, że webinar i tak się odbędzie w zaplanowanym czasie, zrobimy go u mnie na FB” – skomentował decyzję Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr Mentzen.