Wysadzono most kolejowy w miejscowości Sudża w obwodzie kurskim w Rosji. Linią tą transportowano sprzęty wojskowe na Ukrainę.

W zachodniej części rosyjskiego obwodu kurskiego, graniczącego z północno-wschodnią Ukrainą, „częściowo zawalił się most kolejowy” – poinformował gubernator obwodu Roman Starowojt.

Na miejscu mają pracować rosyjskie służby. Powołano Komitet Śledczy, prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Początkowo śledczy informowali, że nie ma dowodów na to, że przeprawa została zniszczona celowo.

Gubernator obwodu po kilku godzinach przyznał jednak, że wszystko wskazuje na „akt sabotażu”.

Rosja. W obwodzie Kurskim na trasie Sudża – Sosnowyj Bor niedaleko granicy z Ukrainą zawalił się cześciowo most kolejowy (którym jeżdżą transporty wojskowe)

Gubernator obwodu (Starowojt) potwierdza, że to w rezultacie dywersji — Wojciech Szewko (@wszewko) May 1, 2022

Rosjanie wykorzystywali przeprawę do przerzucania swoich wojsk i sprzętu do Ukrainy. Most uległ całkowitemu zniszczeniu i transport w najbliższym czasie nie będzie możliwy.

Radio Swoboda podaje, że najprawdopodobniej doszło do wysadzenia mostu. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia zawalonej konstrukcji.

