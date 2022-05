Choć ostatnio pojawiły się informacje o tym, że władze Szanghaju szykują się do stopniowego wyjścia z lockdownu, to najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że zamiast wychodzenia z lockdownu, doszło do jego zaostrzenia.

Już wcześniej sytuacja w Chinach była bardzo ciężka. Najpierw władza zamknęła ludzi w domach, później pojawiły się doniesienia m.in. o rekwirowaniu zwierząt domowych, bo mogą one rzekomo przenosić koronawirusa.

Teraz w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać, że chińscy obywatel są naprawdę zdesperowani.

Na jednym z nagrań, które ponoć przedstawia sytuację w lockdownie w Chinach, widać jak ludzie schodzą po drabinie linowej. Według opisów robią to, aby móc coś zjeść, ponieważ ich mieszkania zostały zamknięte i nie pozwala im się wychodzić, to jedyna droga prowadzi przez balkon w dół.

W sieci dużo więcej nagrań, które pokazują dramatyczną codzienność zamkniętych Chińczyków:

Shanghai

Chinese Covid stormtroopers are welding apartment buildings’s doors again!

To lock people up in their apartments.

Just today , there are several old people starved to death in their homes…be in the news. pic.twitter.com/RacMgOOk3o

