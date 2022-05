Szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Dmitrij Rogozin napisał dokładnie, że Musk będzie musiał „odpowiedzieć w dorosły sposób”.

– Według naszych informacji dostarczanie i przekazywanie Siłom Zbrojnym Ukrainy skrytek pocztowych do odbioru i transmisji internetu ze Starlink zostało zrealizowane przez Pentagon. Elon Musk jest więc zaangażowany w dostarczanie siłom faszystowskim na Ukrainie łączności wojskowej – napisał na Telegramie.

W odpowiedzi na to miliarder zamieścił oświadczenie na wypadek swoje śmierci „w tajemniczych okolicznościach”.

– Jeśli umrę w tajemniczych okolicznościach, miło było was poznać – napisał na Twitterze.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

