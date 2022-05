Elon Musk zapowiedział, że po przejęciu Twitter odblokuje konto byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa.

Donald Trump został zbanowany w mediach społecznościowych po wtargnięciu dużej grupy ludzi do Kapitolu. Szefostwo Twittera oświadczyło wówczas, że nie wpuści już byłego prezydenta USA na swoją platformę. Donald Trump arbitralnie i permanentnie stracił prawo do prowadzenia konta i publikowania treści na tym portalu. To pierwszy taki przypadek.

Trump vs Twitter: Rzecznik Talibów ma konto na Twitterze. Donald Trump wciąż nie

Gdy Elon Musk zapowiedział, że kupi Twitter, to wielu zobaczyło w tym nadzieję na przywrócenie konta Trump. Tym bardziej, że milioner, ku rozpaczy lewicy, zapewnił, że będzie dbał o wolność słowa na platformie.

Musk kupuje Twittera. Reakcja lewicy:

Teraz milioner potwierdza, że zamierza cofnąć błędną decyzję poprzednich włodarzy platformy. Przedsiębiorca ocenił zawieszenie konta byłego prezydenta jako „moralnie złą decyzję i ekstremalnie głupią”.

Przypomnijmy, że nie tylko amerykańscy politycy są cenzurowani przez duże serwisy mediów społecznościowych. W Polsce spotkało to na przykład prezesa partii KORWiN – Janusza Korwin-Mikkego. Lider Konfederacji i założyciel „Najwyższego Czasu!” został zbanowany na Facebooku.

Facebooku cenzuruje Korwin-Mikkego: