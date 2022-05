– Pani marszałek, Wysoka Izbo. Inflacja rośnie regularnie od ponad roku. To nie jest putinflacja, to jest inflacja Kaczyńskiego, Morawieckiego, Glapińskiego – mówił z mównicy sejmowej Artur Dziambor.

– To jest szanowni państwo inflacja, która została spowodowana przez wasz rząd – kontynuował wolnościowiec.

– Wojna ją spotęgowała – przyznał lider Konfederacji na Kaszubach. – Ale to wy spowodowaliście tę inflację, obiecując ludziom, że tego nie będzie.

– Glapiński mówił, że nam deflacja grozi – przypomniał Artur Dziambor. – Mówił też o tym, że nie będą podnoszone stopy procentowe.

„Inflacja rośnie regularnie od ponad roku. To nie jest „putinflacja", to jest inflacja #Kaczyńskiego, #Morawieckiego, #Glapińskiego. To jest szanowni Państwo inflacja, która została spowodowana przez wasz rząd".

