Jak głosi słynna maksyma: „Nie pytaj czy rząd może coś dla Ciebie zrobić, zapytaj czy mógłby tego nie robić”. Połowa Polaków uważa, że najważniejszym zadaniem rządu jest walka z inflacją. Z kolei według 22 proc. priorytetem jest odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Tak wynika z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla rp.pl.

Uczestników sondażu zapytano, co – ich zdaniem – jest najważniejszym zadaniem rządu w najbliższych miesiącach.

50,7 proc. respondentów wskazało na walkę z inflacją, 22 proc. – na odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Według 8 proc. ankietowanych najważniejsze jest wzmocnienie polskiej armii.

6 proc. respondentów za priorytet uznało pomoc dla uchodźców z Ukrainy; a 5,9 proc. – działania dyplomatyczne ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

1,3 proc. respondentów wśród możliwych odpowiedzi wskazało: „inne zadanie”, natomiast 6,1 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

– Walkę z inflacją za priorytetowe zadanie rządu uważa prawie 2 na 3 badanych (63 proc.) do 24. roku życia i 55 proc. badanych o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto. Częściej niż pozostali respondenci odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miast liczących między 100 tys. a 199 tys. mieszkańców. Odblokowanie środków finansowych z Unii najczęściej wskazywali badani, którzy ukończyli 50. rok życia – co trzeci z nich – skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon z SW Research.

Plan premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego na walkę z inflacją nie napawa jednak optymizmem. Mimo kryzysu, nie zwątpił on bowiem w „słuszność” lewicowego modelu gospodarczego i dalej wierzy, że etatyzmem, zapomogami i zabieraniem jednym oraz dawaniem innym, może zbudować dobrobyt.

To zła informacja dla polskich obywateli, bo oznacza, że z kryzysu prędko nie wyjdziemy.

Badanie przeprowadziła agencja badawcza SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel 10 -11 maja br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: PAP