Czas na rachunek za „pozory walki z pandemią”, ale wiemy, że ani PiS, ani PO nie rozliczą „bezprawia, afer i zmarnowanych miliardów złotych” – mówili na konferencji prasowej przedstawiciele Konfederacji.

Od poniedziałku, 16 maja, obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Ustawa covidowa otworzyła furtkę do bezprawia

– Gdyby nie ta konferencja, to pewnie nikt by nie zauważył, że zaszła jakaś zmiana. Natomiast ponad dwa lata temu, 20 marca 2020 roku, wszystkie parlamentarne partie, poza Konfederacją, zagłosowały za pierwszą ustawą covidową, która otworzyła furtkę do bezprawia – powiedział na konferencji prasowej szef koła Konfederacja Jakub Kulesza.

Jak dodał, „czas na rachunek za pandemię, a właściwie za pozory walki z pandemią”.

Przedstawiając ten „rachunek” skarbnik Konfederacji mec. Michał Wawer stwierdził, że doszło m.in. do „marnotrawienia pieniędzy”. Mówił o tzw. aferze respiratorowej, gdzie „za 200 mln zł – od handlarza bronią kupowano respiratory, których tylko niewielka część trafiła do Polski”, czy o tzw. aferze maseczkowej, gdzie „za 5 mln zł kupowano maseczki od instruktora narciarstwa ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego”.

Afera szczepionkowa

Wawer stwierdził też, że doszło do „afery szczepionkowej”, gdzie „za kilkanaście miliardów złotych zakupiono ponad dwieście milionów szczepionek przeciwko COVID-19, z których zdecydowana większość nie zostanie wykorzystana, zmarnuje się, albo nigdy nie zostanie przez Polskę odebrana, a zapłacić za nie trzeba”.

Wawer przypomniał, że pod koniec kwietnia Konfederacja złożyła w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Kto rozliczy rachunek za pandemię?

Działacz Konfederacji stwierdził, że działacze jego ugrupowania nie mają złudzeń, że którakolwiek z tych spraw zostanie rozliczona za rządów PiS czy PO.

– Platforma i PiS to jest jedna klika. Dopóki ta klika nie zostanie odsunięta od władzy, dopóki władza w Polsce nie zostanie przez Polaków przekazana ludziom spoza tej kliki, to żadna z tych afer, ani z wielu afer, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie zostanie rozliczona – powiedział Wawer.

Ocenił też, że nielegalne są instytucje prawne stanów „zagrożenia epidemicznego”, czy „epidemii”, które – jak ocenił – są próbą obejścia konstytucyjnych postanowień o stanach wyjątkowych.

– Ekipa, która dwa lata temu wprowadziła bezmiar bezprawia i niesprawiedliwości, to klika. „Koalicja covidowa” doprowadziła do tego, że już w pierwszym roku tzw. pandemii 2 mln Polaków odmówiono leczenia szpitalnego. Miliony Polaków zostały „aresztowanych” w swoich domach (kwarantanna – red.), pozbawionych możliwości pracy, opieki i normalnego funkcjonowania – mówił z kolei Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej.

– Tylko Konfederacja – od samego początku i są na to dowody – bardzo trafnie oceniła, zdiagnozowała stan, w jakim znaleźli się wszyscy Polacy. Rachunek, o którym mówimy, wystawiamy, przygotowujemy materiały i nie odpuścimy – podsumował Skalik.

