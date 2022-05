Jak głosi opublikowany komunikat test przeprowadzono w ub. sobotę u wybrzeży południowej Kalifornii. Bombowiec B-52 wypuścił pocisk nazwany ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

„Po oddzieleniu się od samolotu, silnik ARRW odpalił i działał przez przewidziany czas co umożliwiło osiągnięcie szybkości hiperdźwiękowej, pięciokrotnie większej od szybkości dźwięku” – poinformowano.

Szybkość i manewrowość pocisków hiperdźwiękowych powodują, że są one trudne do śledzenia i przechwycenia.

Bronią hiperdźwiekową dysponują także Rosja, która używa jej w wojnie z Ukraina i Chiny, które przeprowadziły już z nią próby. Chińskie MSZ zaprzeczało jednak jakoby takie próby miały miejsce.

Flight success!

The Air-Launched Rapid Response Weapon will enable the warfighter to defend against time-critical targets using high speed, altitude and maneuverability.

Here’s how we’re delivering this technology for the @usairforce.

— Lockheed Martin (@LockheedMartin) May 17, 2022