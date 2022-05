Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wyraził w środę zadowolenie z faktu, że Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wnioski o członkostwo w NATO. To historyczny dzień – powiedział.

„To historyczny dzień dla naszego sojuszu i dla świata. Jeszcze niedawno nikt nie przewidziałby tego kroku, ale przerażające ambicje (prezydenta Rosji Władimira) Putina zmieniły geopolityczne kontury naszego kontynentu. Cieszę się, że wkrótce powitamy Finlandię i Szwecję w rodzinie NATO” – napisał Johnson na Twitterze.

Decyzja obu krajów, które przez dziesięciolecia zachowywały neutralność, jest pokłosiem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Została ona przyjęta z zadowoleniem przez większość spośród 30 obecnych członków NATO, choć ich członkostwu sprzeciwia się Turcja.

– Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO – poinformował w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wnioski przekazali na jego ręce ambasadorzy obu krajów w głównej siedzibie NATO w Brukseli.

„Cieszę się ze złożenia wniosków o dołączenie do NATO przez Finlandię i Szwecję. Jesteście naszymi najbliższymi partnerami, a wasze członkostwo w NATO wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo” – powiedział Stoltenberg w trakcie ceremonii przekazania wniosków.

Agencje komentują, że decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch północnoeuropejskich krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę.

Oba kraje były neutralne w czasie zimnej wojny i ich decyzje to jedna z najważniejszych zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy od dziesięcioleci. Odzwierciedlają one przemiany w opinii publicznej w krajach nordyckich po rosyjskiej inwazji – wskazuje agencja Reutera.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Jak pisze AP, Sojusz zamierza go przyspieszyć w przypadku Finlandii i Szwecji.

Na początku prośby o przystąpienie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, prawdopodobnie na szczeblu ambasadorów krajów członkowskich.

Decyzja Rady zależy głównie od tego, jak dobrze państwa kandydujące są dostosowane do standardów politycznych, wojskowych i prawnych NATO oraz czy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze północnoatlantyckim.

Turcja, jeden z krajów Sojuszu, wyraziła zastrzeżenia dotyczące członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Stoltenberg w środę wyraził przekonanie, że te problemy mogą zostać rozwiązane, a dołączenie dwóch krajów do NATO ma silne poparcie wszystkich pozostałych państw sojuszniczych.

„Wszyscy sojusznicy są zgodni co do wagi rozszerzenia NATO. Wszyscy zgadzamy się, że musimy stać razem, i wszyscy zgadzamy się, że to historyczny moment, który musimy wykorzystać” – przekazał Stoltenberg w wypowiedzi dla dziennikarzy.(PAP)

Źródło: PAP