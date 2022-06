W finale Rolanda Garrosa na kortach w Paryżu Świątek pokonała amerykańską tenisistkę Cori Gauff 6:1, 6:3 i sięgnęła po drugi w karierze tytuł we French Open.

Tylko w tym sezonie Świątek wygrała już sześć turniejów, notuje właśnie serię 35 zwycięstw z rzędu i jest zdecydowaną liderką światowego rankingu.

W krótkim przemówieniu po zwycięskim finale 21-letnia raszynianka najpierw zwróciła się do polskich kibiców.

– Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mogę liczyć na wasze wsparcie, zwłaszcza w tych trudnych momentach. Świetnie jest widzieć tyle polskich flag – powiedziała chwilę później na korcie.

W jej wystąpieniu nie zabrakło też wątku ukraińskiego.

– Bądźcie silni, niestety wojna wciąż trwa – zwróciła się do Ukraińców i dodała: – Od mojej podobnej przemowy w Dausze za każdym razem mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, że będzie lepiej. Staram się wspierać Ukrainę przy każdej okazji – zaakcentowała Świątek, a zgromadzeni na trybunach przyjęli te słowa długą owacją na stojąco.

Congratulations @iga_swiatek and thank you 🙏🏻 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/0x2XMFUFWQ

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 4, 2022