REKLAMA

„Socjalizm to błąd intelektualny. I tyle” – pisze w swoich mediach społecznościowych Konrad Berkowicz – wiceprezes partii KORWiN i lider Konfederacji w Małopolsce.

„Socjalizm to błąd intelektualny. I tyle. 300+, 500+. 13, 14 dla emerytów. I wreszcie najnowszy socjal: 3000 złotych na węgiel. „Opozycja” chce to w ogóle rozszerzyć” – pisze na Twitterze Konrad Berkowicz.

REKLAMA

„To MIŚ! Absurd goni absurd. A chleb będzie kosztował już wkrótce ponad 20 złotych. Tego chcemy??? Dosyć tego‼️” – pisze dalej wolnościowiec.

Co teraz będzie drożeć? SPRAWDŹ: Co po cukrze zacznie znikać ze sklepów lub drożeć? Warto wiedzieć

Socjalizm to błąd intelektualny. I tyle.

300+, 500+. 13, 14 dla emerytów. I wreszcie najnowszy socjal: 3000 złotych na węgiel. "Opozycja" chce to w ogóle rozszerzyć. To MIŚ! Absurd goni absurd. A chleb będzie kosztował już wkrótce ponad 20 złotych. Tego chcemy??? Dosyć tego‼️

— Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) August 4, 2022