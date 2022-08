REKLAMA

Artur Dziambor, prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach, był gościem w Poranku „Siódma9”. Polityk wrócił do tematu śmierci Andrzeja Leppera.

5 sierpnia minęło 11 lat od śmierci Andrzeja Leppera – byłego wicepremiera i lidera antysystemowej, narodowo-agrarnej Samoobrony. Konfederacja chce powołania komisji, która zbada okoliczności śmierci polityka, niewygodnego dla wielu przedstawicieli elit.

Artur Dziambor: „Będziemy musieli przeanalizować rządy Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z Andrzejem Lepperem”

– Szanse na to, by powstała komisja śledcza badająca okoliczności śmierci Andrzeja Leppera są dosyć duże. Biorąc pod uwagę układ sejmowy, to podpisy najprawdopodobniej się zbiorą, bo potrzeba ich 46 – powiedział Artur Dziambor w rozmowie Michałem Górskim.

– Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to może być różnie, bo jeśli będziemy rozmawiali o samobójstwie Andrzeja Leppera, to będziemy też mówić o tym, co je poprzedzało i czy było to na pewno samobójstwo. Jeżeli będziemy chcieli dotrzeć do tego, czy było to samobójstwo, to będziemy musieli zastanowić się nad tym, co mogło je spowodować. Będziemy musieli przeanalizować rządy Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z Andrzejem Lepperem, a tego rządzący by najprawdopodobniej nie chcieli, ponieważ od czasu do czasu Lepper wychodził z informacjami, których nie mógł mieć zwykły poseł, które się nie podobały władzom PiS. Służby podległe wówczas władzy ścigały za to Leppera – dodał poseł Konfederacji.

Dziambor o tajemniczych zgonach: „Ogłaszano, że zostało popełnione samobójstwo i koniec”

– Śmierci takie jak Andrzeja Leppera, czy gen. Petelickiego, były ogłaszane i przechodziliśmy do nich do porządku dziennego. Ogłaszano, że zostało popełnione samobójstwo i koniec. Tych samobójstw u szczytu władzy było dość dużo swego czasu. Różne rzeczy, które działy się wokół tych ludzi, były tak ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa i prowadzenia państwa, korupcji na szczytach władzy, że warto żeby powstała parlamentarna komisja śledcza złożona z posłów różnych opcji politycznych, żeby móc powiedzieć, co się o tym myśli i wezwać świadków, którzy mogą być powiązani z tą sprawą – stwierdził prezes Wolnościowców.