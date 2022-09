REKLAMA

Rząd PiS w Warszawie przyjął projekt nowelizacji prawa pocztowego. Więcej naszych pieniędzy trafi do Poczty Polskiej.

Nowa regulacja wprowadza zwiększenie dopłat z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego (co najmniej do 2025 roku będzie to Poczta Polska) do 697 mln złotych w 2023 roku z dotychczasowych 590 mln złotych.

Projekt został już przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu – poinformowało w czwartek ISBnews. „Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych. Postulowana jest zmiana źródła sfinansowania prognozowanego kosztu netto operatora wyznaczonego, powstałego za lata 2021 – 2031” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez media.

Kwoty finansowanie Poczty Polskie zmienią się odpowiednio rok do roku: 697 mln złotych w roku 2023 (wobec 590 mln złotych zgodnie z obecną regulacją w roku przyszłym i latach kolejnych), 593 mln złotych w 2024 roku i po 651 mln złotych rocznie w kolejnych latach.

Dofinansowanie Poczty Polskiej ma na celu zwiększenie jakości świadczonych usług. Z wolnościowego punktu widzenia Poczta Polska powinna być jednak sprywatyzowana, a nie finansowana z pieniędzy obywateli (przy czym za usługi pocztowe i tak musimy płacić).