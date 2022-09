REKLAMA

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Konfederacji w Sejmie Grzegorz Braun mówił m.in. o szkodliwych działaniach obecnej władzy. Poseł podkreślał również, że linia totalnej opozycji w istocie nie odbiega od tego, co robi obecnie PiS.

– Szczęść Boże i Alleluja. Dobra wiadomość. Nie musicie państwo wybierać między dżumą a cholerą. Nie jesteście skazani na jakieś produkty polsko-podobne, możecie po prostu wybrać polskość, normalność, wolność, suwerenność – wybierając Konfederację – zachęcał Grzegorz Braun.

– Konfederacja jedyna przeciwko całej tej zjednoczonej koalicji covidowo-wojenno-eurokołchozowo-inflacyjnej, Konfederacja jedna nie poparła terroru sanitarnego, nie poparła przymusu szczepień, nie popiera nakręcania spirali inflacyjnej, nie popiera ściągania na Polskę rozmaitych niebezpieczeństw na arenie międzynarodowej, poprzez antagonizowanie – w tej chwili już dalibóg – wszystkich dookoła – przypomniał poseł Konfederacji.

Parlamentarzysta wskazał, że różnice pomiędzy PiS a PO są niewielkie. – Wszystkie sklepy Jarosław Kaczyński ma poobrażane przy tej ulicy, a jego przeciwnik z totalnej opozycji licytuje się z nim tylko na serwilizm. PiS kieruje swoje sentymenty, czy wszystkie nadzieje pokłada w patronacie imperium amerykańskiego. Partia pruska pod przewodem Donalda Tuska, jak wiadomo, orientuje się na Brukselę – fasadowo – a w istocie na Berlin – ocenił.

– Tak, jak potrafili się tylko prześcigać w zamordyzmie covidowym, tak potrafią się tylko prześcigać w rozdawnictwie socjalistycznym i dalibóg jedna, jedyna Konfederacja tego wszystkiego nie popiera, bo popiera wolność, bo popiera zamożność Polaków, bo popiera suwerenność narodu polskiego w niepodległym państwie, bo opowiada się za polityką, która nie opiera się na gnębieniu jednych przez drugich, nie opiera się na napuszczaniu jednych Polaków na drugich po to, żeby utrzymać władzę – wskazał polityk.

Braun odniósł się także do wtorkowego spotkania liderów opozycji. – I otóż ta PO-PiS-owa organizacja polityczna, z którą się tutaj konfrontujemy, już dzieli skórę na niedźwiedziu. Już skrzyknęli byli prezydenci dzisiejszą totalną opozycję na naradę, na której, jak słyszymy, ma być układany rząd następny, więc pewnie i na wybory wszystko dogadane – mówił.

– W istocie, czy zjednoczona łże-prawica, czy totalna opozycja – w praktyce na jedno to wychodzi. I tylko Konfederacja robi różnicę – skwitował Braun.

Braun zwrócił się także do wyborców. – Liczymy na to, że Państwo nie dacie się wkręcić po raz kolejny w ten sam układ, w tę samą fałszywą alternatywę, ponieważ jest wybór, ponieważ można nie głosować na bandę czworga, na układ okrągłostołowy, eurokołchozowy, można nie popierać tego zamordyzmu, który podnosi po raz kolejny rękę na wolność Polaków, szykując projekt ustawy, która pewnie wejdzie na jedno z kolejnych posiedzeń Sejmu, ustawy oszukańczo nazywanej ustawą o obronie ludności, a w istocie jest to ustawa, jak czytamy w projekcie, która w znacznej mierze dawałaby wolną rękę rządowi w gnębieniu Polaków pod pretekstem jakichś stanów nadzwyczajnych – wskazał.

– I tylko Konfederacja jasno się temu sprzeciwia. Nie wchodźcie państwo w tę sieć fałszywych alternatyw, w ten gabinet krzywych luster, który okazuje się tunelem strachu, post-PRL-owskim. Wyjdźmy wszyscy z tego układu zamkniętego, post-PRL-owskiego, i idźmy do wolnej, suwerennej Polski. Konfederacja jest jedyną formacją realnie, praktycznie, konsekwentnie opozycyjną – zakończył Grzegorz Braun.