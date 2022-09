REKLAMA

Kanadyjski aktor Ryan Grantham, który zagrał Jefferya Augustine’a w popularnym serialu Netliksa na podstawie serii komiksów „Riverdale”, został skazany na dożywocie. Kanadyjczyk w 2020 roku zamordował własną matkę.

21 września w środę Sąd w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie skazał 24-letniego Ryana Granthama na dożywocie. Aktor ok. 6 miesięcy wcześniej zamordował swoją matkę, strzelając jej w tył głowy, gdy ta grała na pianinie. Kanadyjczyk przyznał się do morderstwa. Popełnił je bo, jak wyznał, nie chciał, by była ona świadkiem tego, co zamierzał zrobić potem. A zamierzał popełnić jeszcze jedno morderstwo.

Następnego dnia młody aktor spakował do samochodu broń, amunicję i koktajle Mołotowa i wyruszył do stolicy, by zabić swoją docelową ofiarę – premiera Kanady Justina Trudeau.

Nim dojechał na miejsce, rozmyślił się jednak. Zamiast do domu polityka, pojechał na komisariat w Vancouver, gdzie oddał się w ręce policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli przewożoną przez niego broń. Jeszcze tego samego dnia siostra Granthama, Lisa, znalazła w domu ciało ich zamordowanej matki.

Wśród dowodów w sprawie znalazło się nagranie, które 24-latek nagrał kilka godzin po dokonaniu morderstwa. Przyznaje się na nim do winy i pokazuje ciało swojej matki.

Sąd określił sprawę jako bolesną, tragiczną i mocno wstrząsającą. Zgodnie z kanadyjskim prawem aktor po przyznaniu się, został skazany na dożywocie. Po 14 latach będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia.