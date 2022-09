REKLAMA

Prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał policjant, który zasnął za kierownicą na jednym z parkingów w Kartuzach. Grozi mu dyscyplinarne zwolnienie ze służby.

Bulwersujące zdarzenie opisuje Radio Gdańsk. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przed cmentarzem w Kartuzach stoi samochód z uruchomionym silnikiem, a kierowca nie daje oznak życia. Na miejsce przyjechali policjanci i strażacy.

REKLAMA

Służby przygotowywały się do wybicia bocznej szyby, ale w ostatniej chwili mężczyzna się obudził. Okazało się, że to 35-letni policjant z miejscowej komendy powiatowej, który w tym czasie był poza służbą. Zbadano go alkotestem – wynik to 2,8 promila alkoholu.

Następnego dnia przedstawiono mu zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych.

Decyzją komendanta powiatowego został zawieszony. Rozpoczęto procedurę dyscyplinarnego zwolnienia go ze służby.

Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia. Policjant to starszy sierżant i ma cztery lata służby. Pracował w wydziale ruchu drogowego.