Inflacja w Holandii wzrosła we wrześniu br. do rekordowego poziomu 17,1 proc., informuje w piątek Holenderski Urząd Statystyczny (CBS). Według CBS jest to najwyższa inflacja od czasów II wojny światowej.

Wzrost cen towarów i usług był rekordowy już w ubiegłym miesiącu. Wówczas CBS informował, iż wyniósł on 13,7 proc. Wrześniowe dane są jeszcze gorsze.

Według Europejskiego Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (HICP) inflacja wyniosła we wrześniu 17,1 proc. Głównym winowajcą są, zdaniem urzędu, wysokie ceny energii.

„W porównaniu do września ubiegłego roku ceny energii, w tym paliw, wzrosły w tym miesiącu o 114 proc.” – czytamy w komunikacie CBS.