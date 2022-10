REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke, założyciel partii KORWiN i Konfederacji, najpierw dodał w mediach społecznościowych wpis na temat kobiet, a następnie zrewidował swój pogląd.

„JE Józio Biden w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Irvine (Kalifornia) poradził dziewczynie, by się kształciła, kształciła – a poważne związki z mężczyznami to po 30.tce!” – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke oburzony słowami prezydenta USA.

REKLAMA

Polityk ma inna zdanie na ten temat niż amerykański przywódca: „W normalnym kraju kobieta po 30.tce miała zamożnego męża po 45.ce i czwórkę dzieci!!” – czytamy w mediach społecznościowych posła Konfederacji.

Dalej Korwin-Mikke wyjaśnia: „No, tak!! 17.latka MARZYŁA, by wyrwać spod opieki taty i mamy i zostać samodzielną Panią Domu – i CHCIAŁA mieć dzieci, bo to było normalne, zapewniało uznanie w towarzystwie… i CHCIAŁA mieć zabezpieczenie na starość! Nikt kobiet do niczego NIE ZMUSZAŁ, Drogie Lewaczki i Lewacy!” – stwierdził wolnościowiec.

No, tak!! 17.latka MARZYŁA, by wyrwać spod opieki taty i mamy i zostać samodzielną Panią Domu – i CHCIAŁA mieć dzieci, bo to było normalne, zapewniało uznanie w towarzystwie… i CHCIAŁA mieć zabezpieczenie na starość! Nikt kobiet do niczego NIE ZMUSZAŁ, Drogie Lewaczki i Lewacy! https://t.co/oiQJPVhMgR pic.twitter.com/4HBB4bP4lV — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 16, 2022

Po jakimś czasie polityk wrócił do swojego wpisu i stwierdził, że się „wygłupił”. Korwin-Mikke uważa, że nie docenił naturalnych ludzkich instynktów oraz tego, jak państwo demoralizuje ludzi.

„Wygłupiłem się pisząc, że kobieta chce mieć dzieci bo to „zapewnia uznanie i zabezpieczenie”.

Normalna kobieta chce mieć dzieci bo ma wrodzony instytnkt macierzyński… chyba, że zostanie wychowana przez JE Przemysława Czarnka lub innego ministra „edukacji” na anty-kobietę!” – sprostował Janusz Korwin-Mikke.

Wygłupiłem się pisząc, że kobieta chce mieć dzieci bo to "zapewnia uznanie i zabezpieczenie".

Normalna kobieta chce mieć dzieci bo ma wrodzony instytnkt macierzyński… chyba, że zostanie wychowana przez JE Przemysława Czarnka lub innego ministra "edukacji" na anty-kobietę! https://t.co/0IOk0nFtkR — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 20, 2022