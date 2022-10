Sośnierz OSTRO o planach Mentzena: „Możemy się tak bawić, ale jest to pomysł absolutnie nieakceptowalny” [VIDEO]

REKLAMA

Na koncie Wolność Słowa na Twitterze ukazał się fragment rozmowy z Dobromirem Sośnierzem. Poseł Konfederacji i członek partii Wolnościowcy odpowiedział w nim na zapowiedź zorganizowania prawyborów. Propozycja ta padła bowiem z ust nowego lidera partii KORWiN Sławomira Mentzena.

– Nie wiem, z jakiej racji my, jako Wolnościowcy, mielibyśmy startować w prawyborach organizowanych przez partię KORWiN? Po tośmy właśnie wyszli z tej partii KORWiN, żeby nie startować w takich plebiscytach – powiedział stanowczo Sośnierz.

Poseł Konfederacji najwyraźniej z pomysłu nie jest zadowolony. – Partia KORWiN sobie może zrobić co najwyżej jakieś rekomendacje na te jedynki, które tam ma jako partia KORWiN, a nie na te jedynki, które zajmują Wolnościowcy, więc tutaj panu Mentzenowi coś się pomyliło i nie wiem, dlaczego tak wszyscy to podchwycili, że o, będą prawybory – dodał.

– No nie wiem, czy będą, zobaczymy – skwitował. – Partia KORWiN sobie może zrobić (prawybory), ale to Konfederacja decyduje o obsadzie jedynek – zaznaczył Sośnierz.

Polityk po raz kolejny przypomniał, że Mentzena nie było przy ustalaniu jedynek. – Pan Mentzen to akurat jest jedynym liderem, który nie dojechał na spotkanie, na którym jedynki były ustalane – podkreślił.

– Bo one już były ustalone – właśnie na tym polegał cały pomysł Konfederacji, żeby mieć ustalone to odpowiednio wcześniej, żeby nie było tych walk na koniec, żeby nie było jakichś przepychanek, żeby wszyscy od dawna wiedzieli, gdzie kto startuje, żeby mogli się do tego przygotować – dodał.

– I teraz, po roku, jak już to wszystko obowiązuje, jest uchwalone, zatwierdzone, to się Mentzen obudził i – o robimy prawybory, bo nam się nie podobają wyniki. To trzeba było przyjechać i ustalać – dodał.

– Gdzieś był panie Sławku, jak żeśmy ustalali te… Znaczy ja nie, bo ja nie byłem w Radzie Liderów, ale kiedy były ustalane? – nie krył wzburzenia Sośnierz.

Poseł Wolnościowców zadeklarował również: „nie zamierzamy w ogóle startować w prawyborach w partii KORWiN”.

– Równie dobrze Wolnościowcy mogliby ogłosić prawybory na prezesa partii KORWiN. Możemy się tak bawić, ale jest to pomysł absolutnie nieakceptowalny i trochę się dziwię, że pan Mentzen, zamiast wymyślać jakieś pomysły, jak przekonać więcej ludzi do Konfederacji, skupia się na walkach wewnętrznych i to próbując wywrócić stolik, który już jest dawno poukładany. I właśnie po to był poukładany, żeby teraz nie dochodziło do takich jakichś niepokojów wewnętrznych, bo to zawsze jest też moment, w którym dochodzą do głosu różne napięcia wewnątrz organizacji. Dlatego się takie rzeczy ustala raz a dobrze – wskazał.

Sośnierz ujawnił również, że gwarancje były udzielone „rok temu, czy kilka lat temu nawet – w stosunku do posłów były kilka lat temu udzielane te gwarancje, żeby oni tam spokojnie zajmowali się pracą w Sejmie, a nie walczyli w terenie z lokalnymi liderami, ustawiali sobie ludzi, bo odciągałoby to ich pracę od Sejmu”.

Podkreślił, że posłowie dostali zapewnienia, że „o ile nie zdradzą Konfederacji, to będą kandydowali ze swoich poprzednich okręgów”. – No i teraz, jak te poprzednie gwarancje miałyby być podważone, to kolejne też – dodał.

W poniedziałek miałem okazję zapytać @D_Sosnierz o zapowiedziane prawybory. Mały urywek z naszej rozmowy pic.twitter.com/KUZpUNvh9V — Wolność__Słowa (@WolnoscO) October 27, 2022