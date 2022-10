Lewaccy eurobiurokraci w akcji. „Krok po kroku w stronę świata, który okaże się piekłem na ziemi”

REKLAMA

Unia Europejska nie przestaje traktować nas jak małe dzieci i mówić nam co mamy robić, a czego nie robić, co mieć można, a czego nie można, co wolno będzie kupić, a czego absolutnie nie – komentuje najnowsze ustalenia na poziomie UE Witold Stoch z Konfederacji.

Przypomnijmy: kilka dni temu czeska prezydencja w Unii Europejskiej poinformowała oficjalnie, że osiągnięto wstępne porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, które przewiduje, że w krajach UE od 2035 r. kupno nowego samochodu z silnikiem spalinowym będzie praktycznie niemożliwe.

Tzw. porozumienie obejmuje również 55 proc. redukcję emisji dla nowych samochodów sprzedawanych od 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2021 roku. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Stoch: Antynaukowa ideologia zielonego totalitaryzmu

Najnowsze ustalenia na poziomie UE skomentował Witold Stoch, prawnik z partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji.

„Unia Europejska nie przestaje traktować nas jak małe dzieci i mówić nam co mamy robić, a czego nie robić, co mieć można, a czego nie można, co wolno będzie kupić, a czego absolutnie nie” – pisze na Twitterze Stoch.

„Gdy wydawało się, że kryzys gospodarczy i energetyczny sprawi, że unijni biurokraci pójdą po rozum do głowy i wycofają się z tego szalonego projektu, to okazuje się, że nic z tego…” – kontynuuje.

„Marne są nawoływania do rozumu i zdrowego rozsądku, gdyż za tego typu pomysłami stoi irracjonalna, antynaukowa ideologia ZIELONEGO TOTALITARYZMU. Krok po kroku prowadzeni jesteśmy w stronę „Nowego wspaniałego świata”, który okaże się piekłem na ziemi. Nie dopuśćmy do tego!” – podsumowuje Stoch.