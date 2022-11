Olszański przekazał wiadomość z więzienia [VIDEO]

REKLAMA

Wojciech Olszański „Jaszczur” przebywa obecnie w więzieniu. Został aresztowany 1 listopada, gdy stawił się na dozór policyjny.

O kulisach zatrzymania Olszańskiego w rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomaszem Sommerem mówił Marcin Osadowski, który współpracuje z „Jaszczurem”.

REKLAMA

– Okazało się, że został zatrzymany w celu doprowadzenia do odbycia kary więzienia, kary w wymiarze sześciu miesięcy – powiedział. Jak relacjonował Osadowski, okazało się również, że „sprawa się odbyła, Wojciech był podobno o niej powiadomiony w czasie, kiedy przebywał w więzieniu, nic o tym nie wiedział”.

– W całej tej procedurze, która toczyła się już od grubo ponad roku, informacje do niego w ogóle nie docierały. Żadna informacja do niego nie docierała. 27 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa – wskazał.

Jak dodał, o tej rozprawie Olszański też nie był powiadomiony, nie wiedział. Zawiadomienie nie przyszło także na błędny adres.

– Podobno jedyne zawiadomienie miało dotrzeć do niego, kiedy on był w więzieniu, ale w jego listach więziennych, które przejrzałem sztuka po sztuce, kartka po kartce, wyjmując każdą kopertę, przekładając z powrotem, nie ma żadnego takiego listu – zapewniał.

Wyjaśnił, że sprawa Olszańskiego dotyczy „jego wypowiedzi słownej z zeszłego roku, zdaje się, że z marca 2021 r., kiedy Bill Gates mówił o tym, że trzeba m.in. wypuścić te preparaty (…) na bardzo poważne schorzenie, które nazywa się Dawid-91, czy jakoś tak, może coś tam pomyliłem, i w ogóle, że za dużo jest ludzi na Ziemi i grozi nam przeludnienie i trzeba zrobić tak, żeby został tylko złoty miliard, a resztę, 5 mld…”.

– I Wojciech mówi, że jeżeli on chce mnie zabić, to niech ktoś zabije Billa Gatesa w mojej obronie. A jeżeli on żartuje, to ja też żartuję – dodał.

– Taka była formuła programu, zresztą to był program humorystyczno-artystyczny, opisany wyraźnie w tytule, że jest to performance humorystyczny, był w dziale „humor” umieszczany itd. – zaznaczył.

W sieci pojawiło się także nagranie, w którym Osadowski przekazał wiadomość od Olszańskiego. – Mogę przekazać taką wiadomość, uwaga kochani – powiedział, po czym odtworzył nagranie, na którym słychać głos Jaszczura.

– Kamraci i kamratki, pozdrawiam was z więzienia – mówił Olszański.