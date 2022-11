Policja zatrzymała dziesiątki osób. Ekoterroryści wstrzymują protesty [VIDEO]

REKLAMA

Ekoterroryści z grupy Just Stop Oil ogłosili w piątek, że wstrzymują na czas nieokreślony protesty na brytyjskich drogach. Przez ostatnie cztery dni ponowne prowadzili blokady na obwodnicy Londynu, co spowodowało poważne zakłócenia transportowe.

Grupa, która domaga się całkowitej rezygnacji z wydobycia paliw kopalnych, przekazała, że wstrzymuje swoją „kampanię obywatelskiego oporu”, aby dać rządowi czas „na zrobienie tego, co jest właściwe” i w przewidywalnej przyszłości nie będzie blokować autostrady M25. W piątek faktycznie nie było żadnej blokady na obwodnicy Londynu ani na żadnej innej drodze w kraju.

W ciągu czterech dni protestów na M25 policja zatrzymała dziesiątki aktywistów, a 11 z nich ma stanąć przed sądem. W środę w zderzaniu, do którego doszło wskutek prowadzonej przez Just Stop Oil blokady, ranny został jadący na motocyklu funkcjonariusz policji. Po tym wydarzeniu komendant policji hrabstwa Essex powiedział, że to „tylko kwestia czasu”, zanim ktoś zginie podczas protestu, zaś minister spraw wewnętrznych Suella Braverman wezwała policję, by podejmowała bardziej zdecydowane działania wobec protestujących.

Grupa Just Stop Oil, która ujawniła się w lutym tego roku, zdobyła rozgłos agresywnymi formami protestu – oprócz częstych blokad dróg, także aktami wandalizmu, jak przyklejanie się do obrazów w muzeach czy oblewanie farbą sklepów, salonów samochodowych czy budynków użyteczności publicznej. W czasie blokad dróg kilka razy dochodziło do sytuacji, w których kierowcy sami usuwali protestujących z jezdni.

