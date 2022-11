Ofiary tragedii w Przewodowie będą miały państwowy pogrzeb? Minister odpowiada

REKLAMA

Czy ofiary w tragedii w Przewodowie na Lubelszczyźnie będą miały państwowy pogrzeb? Wiceszef MSWiA w rządzie PiS-u. Paweł Szefernaker, odpowiada na to pytanie.

We wtorek na miejscowość Przewdów w Lubelskiem spadła rakieta – najprawdopodobniej wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą – i zabiła dwie osoby. Ofiary to 62-letni Bogusław W. i 60-letni Bogdan C. Wiceszef MSWiA w pisowskim rządzie Paweł Szefernaker w rozmowie, na antenie „Gościa Wydarzeń” w Polsacie, mówił o bieżących działaniach władz w związku z tą tragedią.

Ofiary tragedii w Przewodowie będą miały państwowy pogrzeb?

Jedno z pytań do przedstawiciela warszawskiej władzy dotyczyło tego, czy ofiary tragedii mogą liczyć na państwowy pogrzeb. Minister odpowiedział, że „rząd nie pozostawi rodzin ofiar samym sobie”.

– Po pierwsze, to zasiłek celowy, który być może już został wypłacony – tłumaczył wiceminister Szefernaker.

Premier Mateusz Morawiecki zarządził, by rodzinom ofiar przyznać renty socjalne – przypomniał Szefernaker. Ze słów warszawskiego polityka wynika również, że rząd rzeczywiście planuje państwowy pogrzeb dla ofiar zbłąkanej rakiety.

– Jest decyzja, że jeżeli rodziny wyrażą zgodę, to będzie to pogrzeb państwowy – stwierdził minister Paweł Szefernaker.