COVIDOWY AMOK! Setki osób bez dachu nad głową z powodu lockdownu [VIDEO]

Setki osób zostały bez dachu nad głową w Kantonie na południu Chin, bo po kwarantannie nie wpuszczono ich do mieszkań w borykającej się z lockdownami covidowymi dzielnicy Haizhu – podał w środę dziennik „South China Morning Post”, cytując źródła w dzielnicy.

Kryzys dotyczy pracujących w Kantonie robotników napływowych, szczególnie z prowincji Hubei w środkowych Chinach. Część z nich zamknięto na kwarantannie w izolatoriach covidowych, a gdy zostali z nich zwolnieni, nie mogli wrócić do mieszkań.

Urzędnicy podkreślają, że sytuacja epidemiczna w dzielnicy wciąż jest poważna i zachęcają robotników, by wracali do rodzinnych miejscowości, ponieważ na Haizhu restrykcje mogą obowiązywać jeszcze przez miesiąc.

W warunkach spadającej temperatury i padającego od wielu dni deszczu wielu robotników z plecakami schroniło się pod mostami i wiaduktami – przekazali „SCMP” wolontariusze, którzy starają się im pomagać.

– Kto chciałby się włóczyć po ulicach? Oni nie mają po prostu dokąd pójść – powiedział pochodzący z Hubeiu restaurator Xiong Xiong, który mieszka w Kantonie od 10 lat, a teraz zaangażował się w pomoc bezdomnym robotnikom.

W połowie listopada w dzielnicy Haizhu wybuchły protesty przeciw stosowanej przez władze polityce „zero-covid”. Podczas demonstracji doszło do starć z funkcjonariuszami. Przed kilkoma dniami w sieci pojawiło się natomiast nagranie „pokazu siły”, jaki urządziły służby porządkowe.

