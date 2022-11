Michalkiewicz: Jest jeszcze trzecia ofiara wybuchu w Przewodowie

REKLAMA

– Wygląda na to, że liczba ofiar wybuchu w Przewodowie jest trochę większa niż dwie osoby – powiedział znany prawicowy publicysta Stanisław Michalkiewicz w nagraniu udostępnionym przez kanał YouTube asmeredakcja.

– Te dwie osoby to zostały zabite, a okazało się, że jest jeszcze trzecia ofiara tego wybuchu w Przewodowie – mówi dalej Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta wyjaśnia, że chodzi mu o zwolnionego dziennikarza agencji Associated Press, który „podał informację, jakoby w Przewodów uderzyły dwie rakiety”.

Tym sposobem zdaniem Michalkiewicza liczba ofiar tragedii „wzrosła do trzech”. – Proszę państwa, na tym chyba się nie kończy sytuacja dlatego, że pan prezydent też, jak się okazało, padł ofiarą – nie tyle samego wybuchu, co towarzyszących mu okoliczności. Otóż, kiedy ten wybuch w Przewodowie nastąpił, nikt nie wiedział jeszcze, co mu wolno na ten temat myśleć, to do pana prezydenta zadzwonił francuski prezydent Macron i pan prezydent z tym prezydentem Macronem przez kilka minut rozmawiał, ale kapnął się, że chyba to nie jest prezydent Macron, no i później okazało się, że to jacyś ruscy dowcipnisie zadzwonili tam do pana prezydenta Dudy – mówi na nagraniu publicysta.

Michalkiewicz stwierdza, że „wynika z tego, że ochrona kontrwywiadowcza pana prezydenta Rzeczypospolitej pozostawia trochę do życzenia”. – Najwyraźniej „bezpieczniacy” trochę zamarudzili przy kręceniu lodów i tam nie wszystkiego dopilnowali – uważa publicysta.

