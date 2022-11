Będzie uchwała potępiająca apologetę Bandery? Kamiński: Melnyk to polityk jawnie antypolski

REKLAMA

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński zapowiedział, że zaproponuje sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych uchwałę potępiającą wypowiedzi nowego wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Melnyka oraz wzywającą stronę ukraińską do określenia się w sprawie ludobójstwa na Wołyniu w 1943 r.

W ubiegłym tygodniu Melnyk został nowym wiceministrem spraw zagranicznych. Niedawny ambasador Ukrainy w Niemczech zasłynął pozytywnymi wypowiedziami o Stepanie Banderze, przywódcy jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za dokonywane w latach 1943-1944 zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych będzie chciał „wnieść projekt uchwały, aby potępić takie wypowiedzi”.

Dodał, że będzie przekonywał, aby w sejmowej uchwale zobowiązać też „stronę ukraińską do jednoznacznego określenia się w sprawie ludobójstwa na Wołyniu”.

– Melnyk to polityk jawnie antypolski. Uważamy, że to policzek dla państwa polskiego. Ukraina powinna zważać na to, jak w stosunku do nas się zachowuje – przekonuje Kamiński.

W czerwcu Melnyk oświadczył, że Stepan Bandera był „jednym z tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ukrainy” i że działał on „w trudnych okolicznościach, pomiędzy dwoma totalitarnymi systemami: sowieckim i nazistowskimi Niemcami”.

Prowadzący rozmowę dziennikarz przypomniał Melnykowi antysemickie i antypolskie poglądy Bandery oraz zapytał o masakry, dokonywane przez ludzi Bandery na Polakach i Żydach i że „w 1943-44 zabili oni 100 tys. polskich cywilów, to fakt historyczny”.

„Nie wiem nic o tym. Co to za źródło?” – pytał Melnyk.

„Bandera nie był masowym zbrodniarzem wobec Polaków i Żydów. Tak mówię i mogę to powtórzyć. Nie zdystansuję się od tego. I tyle” – powiedział Melnyk jako ambasador. Dziś jest już wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy.