Jonny Daniels miał być widziany w okolicy Sejmu. „Nie są to najlepsze wieści dla Polski”

Założyciel Fundacji From the Depths Jonny Daniels był widziany ostatnio w Warszawie. Takie informacje na swoim Twitterze podał dziennikarz Marcin Dobski.

„Na mieście mówią o powrocie Jonny’ego Danielsa. Dziś był widziany w okolicy Sejmu” – napisał w piątek na Twitterze Dobski.

„Nie są to najlepsze wieści dla Polski” – skwitował.

Kim jest Jonny Daniels?

Jonny Daniels już wielokrotnie pojawiał się w polskiej przestrzeni publicznej. Spotykał się m.in. z Jarosławem Kaczyńskim, Andrzejem Dudą czy Mateuszem Morawieckim. Ma też kontakty z wieloma wpływowymi biznesmenami w Polsce. Jednak pytanie, jakie wraz z nim się pojawia, brzmi: Kim jest Jonny Daniels?

Portal „Jewish News”, będący częścią „Times of Israel” już w 2019 roku nazwał Danielsa „aktywistą na rzecz restytucji” (ang. „Holocaust restitution activist”).

Mimo że reżimowe media nazywały Danielsa „przyjacielem Polski”, ten niejednokrotnie oskarżał Polaków o antysemityzm i sprawstwo mordu w Jedwabnem. Twierdził również, że wielu Polaków brało udział w mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

– To trwa cały czas. Nawet w przypadku Jedwabnego. To ciągłe oszustwo, kiedy Polacy mówią: To nie mogliśmy być my. Do jasnej cholery. Istnieje przecież tak wiele raportów, informacji, relacji, że historia Jedwabnego nie powinna już pozostawiać jakichkolwiek pytań. Ale Polacy ciągle ją kwestionują – grzmiał w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”.

– Jeśli chodzi o antysemityzm w Polsce to właśnie wypuszczono dżina z butelki. Ostatnie trzy miesiące były dla mnie straszne. Myślałem już nad tym, żeby to wszystko zostawić. Spakować się i wyjechać – mówił o okresie, w którym wybuchł izraelsko-polski spór o nowelizację polskiej ustawy o IPN.

Daniels podczas kilku lat swojej aktywności publicznej w Polsce odnosił się także do tygodnika „Najwyższy CZAS!”.

„To nie 1938 tylko 2020 i nie ma już na kogo zrzucić winy, a najwięksi międzynarodowi sprzedawcy detaliczni w kraju, w tym Carrefour, Empik i inni, sprzedają dla zysku gazety zawierające bezczelne i odpychające teorie spiskowe o Żydach” – grzmiał w mediach społecznościowych Jonny Daniels.

Pochodzącego z Wielkiej Brytanii PR-owca o żydowskich korzeniach szczególnie rozzłościł widok naszego czasopisma na sklepowych półkach z jego zdjęciem na okładce. Tygodnik opisał jako „szmatławiec, który przedstawia go jako 'młodego rabina Johna Danielsa’ będącego częścią żydowskiej kontroli w Polsce”.

Na wpis zareagował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer. „Pan Jonny Daniels chce decydować co jest w Polsce sprzedawane a co nie” – napisał.

Zastanawiał się też, dlaczego Daniels twierdzi, że „zdjęcia osób publicznych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych” są „antysemickie”. Zdjęcia z gazety, na których jest Daniels, zostały bowiem zrobione podczas jego mityngów z czołowymi polskimi politykami.