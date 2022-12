Olszański z kolejnym wyrokiem. Doniósł na niego ośrodek Gawła [FOTO]

REKLAMA

Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski ponownie został skazany – tym razem na dwa lata ograniczenia wolności. Jest to wyrok nakazowy. Swoim „sukcesem” w tym zakresie pochwalił się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Obecnie Wojciech Olszański odsiaduje wyrok za „nawoływanie do popełnienia zbrodni”. Wiele kontrowersji wzbudził nie tylko ten wyrok, lecz także sposób prowadzenia całej sprawy i liczne zaniechania.

Zawiłości tej sprawy wyjaśniał w rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomaszem Sommerem Marcin Osadowski.

– W całej tej procedurze, która toczyła się już od grubo ponad roku, informacje do niego (Olszańskiego – przyp. red.) w ogóle nie docierały. Żadna informacja do niego nie docierała. 27 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa – wskazał.

Jak dodał, o tej rozprawie Olszański też nie był powiadomiony, nie wiedział. Zawiadomienie nie przyszło także na błędny adres. – Podobno jedyne zawiadomienie miało dotrzeć do niego, kiedy on był w więzieniu, ale w jego listach więziennych, które przejrzałem sztuka po sztuce, kartka po kartce, wyjmując każdą kopertę, przekładając z powrotem, nie ma żadnego takiego listu – zapewniał.

Ostatecznie Olszański został aresztowany 1 listopada, gdy zjawił się na komendzie na wyznaczony dozór policyjny.

Osadowski wyjaśnił, że sprawa Olszańskiego dotyczy „jego wypowiedzi słownej z zeszłego roku, zdaje się, że z marca 2021 r., kiedy Bill Gates mówił o tym, że trzeba m.in. wypuścić te preparaty (…) na bardzo poważne schorzenie, które nazywa się Dawid-91, czy jakoś tak, może coś tam pomyliłem, i w ogóle, że za dużo jest ludzi na Ziemi i grozi nam przeludnienie i trzeba zrobić tak, żeby został tylko złoty miliard, a resztę, 5 mld…”.

– I Wojciech mówi, że jeżeli on chce mnie zabić, to niech ktoś zabije Billa Gatesa w mojej obronie. A jeżeli on żartuje, to ja też żartuję – dodał.

– Taka była formuła programu, zresztą to był program humorystyczno-artystyczny, opisany wyraźnie w tytule, że jest to performance humorystyczny, był w dziale „humor” umieszczany itd. – zaznaczył.

– Ktoś wysłał zgłoszenie, że Olszański nawołuje do morderstwa w internecie (Gatesa) – dodał.

Teraz Olszański dostał kolejny wyrok.

„Nasz kolejny sukces w walce z Kamractwem! Lider prorosyjskich faszystów Wojciech Olszański skazany kolejnym wyrokiem karnym!” – pochwalił się na Twitterze Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafała Gawła.

„Postępowanie zainicjowało zawiadomienie naszego Ośrodka” – zaznaczono.

Na dwa lata ograniczenia wolności skazał Olszańskiego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. „To oznacza, że gdy tylko Wojciech Olszański zakończy odsiadywanie obecnego sześcio miesięcznego wyroku pozbawienia wolności – natychmiast będzie musiał zacząć wykonywanie kolejnej kary 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznie użytecznych” – triumfalnie oświadczył na Facebooku OMZRiK.

Z relacji organizacji wynika, że śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Ośrodek 30 grudnia 2021 r. „Dochodzenie prowadziła prokurator Dorota Rogowska-Borys i robiła to naprawdę dobrze” – czytamy dalej.

Z załączonej przez ośrodek dokumentacji wynika, że jest to wyrok nakazowy. Olszański został oskarżony o to, że „w dniu 30 grudnia 2021 roku w nieustalonym miejscu, a ujawnionym w W(zamazane), w trakcie wywiadu transmitowanego na portalu (zamazane) na profilu (zamazane) publicznie nawoływał do nienawiści na tle narodowym oraz wyznaniowym, wobec osób pochodzenia żydowskiego, tj. o czyn z art. 256 § 1 k. k.”.

Na swoim kanale Jaszczur mówił m.in., że „będą sobie żydowskie sk*******y Gierkiem mordę wycierać, swoje zażydzone…”. Natomiast o „ministrze pandemii” Adamie Niedzielskim mówił: „ta żydowska k***a”, „żydowska szmata, ten mop żydowski”.

Wyrok zapadł we wrześniu 2022 r., a uprawomocnił się w październiku.

