Szokująca interpretacja policji! Kierowca winny potrącenia W TEJ sytuacji [VIDEO]

Nowy taryfikator kar dla kierowców w praktyce. Nastolatka wtargnęła na przejście dla pieszych i została potrącona. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 2500 zł i 15 punktów.

Do zdarzenia doszło 6 stycznia w Lęborku. 19-letni kierowca potrącił na przejściu 14-latkę.

Jak wynika z nagrania z monitoringu, nastolatka wtargnęła na przejście dla pieszych bez rozglądania się, bez uprzedniego zatrzymania choćby na moment. Co więcej, kierowca nie mógł dostrzec dziewczyny z oddali, bo znajdował się tam płot.

Warunki pogodowe tego dnia były trudne, spadł śnieg, co tym bardziej utrudnia hamowanie. Nie wydaje się, by kierowca jechał szybko. Widać także, że zwalniał, bo dojeżdżał do skrzyżowania, które poprzedza felerne przejście dla pieszych.

Policja nie znalazła okoliczności łagodzących. I w myśl nowych przepisów, które dają pierwszeństwo pieszym, ukarała kierowcę mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze uznali, że „nie zachował szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia”.

Jednocześnie policja uznała, że piesza „nie upewniła się czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni”, czyli przyznali, że nie jest bez winy. Postanowiono pouczyć ją o „konsekwencjach braku ostrożności”.

Szczęśliwie 14-latce nic poważnego się nie stało.