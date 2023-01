TYLKO U NAS! Dlatego „wycięto” Pitonia z prawyborów? Sommer UJAWNIA [VIDEO]

REKLAMA

Na początku stycznia 2023 roku inicjator akcji Góralskie Veto Sebastian Pitoń poinformował, że usunięto go z prawyborów Nowej Nadziei. Miał zawalczyć o „jedynkę” w Nowym Sączu. W rozmowie z nim redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomasz Sommer ujawnił „zasadniczy” powód wycięcia.

Przypomnijmy, że według przedstawicieli partii Nowa Nadzieja powodem odmowy Pitoniowi możliwości startu w prawyborach było zgłoszenie go przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Sęk w tym, że odbyło się to wiele miesięcy temu, jeszcze przed powstaniem partii Wolnościowcy. Nie jest zatem pewne, czy „porozumienia żyrardowskie” nadal obowiązują.

– Powstał argument zasadniczy, bo ten argument z Koroną troszkę się kupy nie trzyma, jak wiemy, z różnych przyczyn. Ale tutaj ostatecznie argument powstał taki, że (…) kolega Piskorski miał się pojawić na evencie – mówił Sommer.

– To kiedyś była jakaś taka gadka. A to jest bardzo ciekawe, bo to było dawno i nieprawda, że tak powiem. Znaczy raz coś takiego powiedziałem, natomiast (…) ustalmy taką rzecz, wiedzieliśmy, że te prawybory są tak naprawdę po to, żeby sympatycznie usunąć Wężów – skwitował Pitoń.

– Bo cała ta sprawa tej sytuacji w Konfederacji, to była po to, żeby usunąć Wężów i Artura Dziambora. A my żeśmy uważali, że skoro przypadkiem, robiąc jakieś swoje porachuneczki, zrobić coś tak fajnego, jak prawybory, to trzeba ich utwierdzać w przekonaniu, że to nie jest tylko narzędzie do wycinki, tylko to jest fajne narzędzie – dodał.

– Nie używają tego, jako topora katowskiego, żeby wyciąć w prawyborach konkurencję, tylko żeby wyłonić faktycznie dobrych kandydatów – stwierdził.