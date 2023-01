Tak ochraniają globalistów w Davos. Tysiące żołnierzy. Oddziały upoważnione do użycia środków przymusu [VIDEO]

REKLAMA

Szwajcarzy skrupulatnie przygotowywali się do szczytu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos. Tamtejsza armia miała rozmieścić 5 tys. żołnierzy, a z informacji podanych przez władze wynika, że oddziały zostały upoważnione do użycia środków przymusu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

„Parlament federalny ustalił pułap 5 tys. żołnierzy, którzy będą służyć jako wsparcie podczas WEF, które potrwa od 10 do 26 stycznia. Część z nich będzie stacjonować bezpośrednio w Davos, gdzie od 16 do 20 stycznia odbędzie się doroczne spotkanie” – napisano w oświadczeniu.



Co więcej, inni żołnierze zapewniają też wsparcie logistyczne i operacyjne sił powietrznych na terenie całej Szwajcarii. Ponadto na dachach budynków rozsadzono snajperów. W poprzednich latach szwajcarska policja pozbywała się także dronów, strzelając do nich z nieba.

This was on the road to the World Economic Forum in Davos, Switzerland today. Notice it wasn’t a regular police car — it was a military cop pulling over drivers. Does Klaus Schwab have special control over the Swiss military? What are their orders? pic.twitter.com/K9zfJm048Q

— Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) January 14, 2023