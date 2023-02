Bosak WPROST o Kuleszy: Cytuje pan ROZŁAMOWCA! Dlaczego w ogóle TO cytujemy? [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Polityk narodowców był pytany o rozłam w prawicowej koalicji.

Przy okazji prawyborów Nowej Nadziei pojawia się wiele kontrowersji. Głównie dotyczą one tego, że Sławomir Mentzen zorganizował wybory na miejsca, które jeszcze kilka miesięcy temu Konfederacja gwarantowała innym posłom. Pojawiają się także oskarżenia o „zwożenie wyborców autobusami”, a w Legnicy na jakiś czas zaginęły karty wyborcze. Prawybory stały się także zarzewiem konfliktu pomiędzy mentzenowcami a Wolnościowcami.

REKLAMA

Dodatkowo stronnicy Artura Dziambora twierdzą, że Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy dogadały się za plecami innych środowisk, że podzielą Konfederację między siebie.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski przywołał słowa stwierdził byłego szefa koła Konfederacji i posła Wolnościowców – Jakuba Kuleszy, który stwierdził w rozmowie z Interią, że prawybory Nowej Nadziei to oszustwo.

Czytaj więcej: Kulesza OSTRO o prawyborach Nowej Nadziei: Te referenda to jedno wielkie oszustwo

O słowa Kuleszy, który na ten moment wciąż pozostaje liderem Konfederacji na swojej rodzinnej Lubelszczyźnie, Bogdan Rymanowski zapytał posła narodowców – Krzysztofa Bosaka. Przypomnijmy, że to właśnie ten polityk przejął po wolnościowcu funkcję szefa koła.

– W każdej partii przed wyborami trwa układanie list wyborczych. Także w Konfederacji trwają przygotowania do kampanii wyborczej, z którą za chwilę ruszamy. W takich przygotowaniach zawsze zadowoleni z tego, jakie dostaną miejsca i niezadowoleni – stwierdził Krzysztof Bosak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– To, że ktoś był posłem w tej kadencji nie oznacza, że musi być posłem w kolejnej – dodał narodowiec.

Na pytanie o to, czy Bosak akceptuje to, co robi z Nową Nadzieją Sławomir Mentzen, polityk odpowiedział: – Każdy z nas niesie odpowiedzialność za swoją część działalności politycznej. Każdy z nas. Ja nie wiem wszystkiego, co robią moi koledzy – tłumaczył narodowiec.

Polityk Ruchu Narodowego stwierdził także, że Jakub Kulesza nie powinien wypowiadać się na temat prawyborów Nowej Nadziei.



– On nie jest w partii, której wewnętrzne wydarzenia komentuje. Cytuje pan rozłamowca z partii Nowa Nadzieja. […] Dlaczego w ogóle to cytujemy? – odpowiedział redaktorowi Rymanowskiemu Bosak.

Sytuację z prawyborami narodowiec porównał do rozprawy sądowej – stwierdził, że w obu przypadkach strona, która przegrała, będzie niezadowolona.

Rozmowa Bogdana Rymanowskiego z Krzysztofem Bosakiem dostępna jest TUTAJ.