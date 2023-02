Był obiektem drwin środowiska naukowego. Ten geolog trzy dni temu przewidział trzęsienie ziemi w Turcji [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Holenderski naukowiec Frank Hoogerbeets już trzy dni temu przewidział trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Geolog z Solar System Geometry Survey (SSGEOS) napisał o tym w piątek na Twitterze, a dzień wcześniej opublikował film, w którym przestrzegał o możliwym trzęsieniu ziemi między 4 a 6 lutego.

„Wcześniej czy później nastąpi trzęsienie ziemi o sile około 7,5 w skali Richtera w tym regionie (południowo-środkowa Turcja, Jordania, Syria, Liban)” – napisał Hoogerbeets na Twitterze w piątek po południu.

Do postu załączył mapę z zaznaczonym miejscem, które praktycznie się pokrywa z epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Różnica wynosi jedynie kilkadziesiąt kilometrów.

Post holenderskiego naukowca został wyświetlony na Twitterze już przeszło 34 mln razy.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023