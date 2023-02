Pierwsza oficjalna odpowiedź ws. blokady nczas.com. Sommer: „Tak działa ta mafia cenzorów”

REKLAMA

Blokada strony internetowej „Najwyższego Czasu!” przez państwowe służby trwa. Pierwszy operator oficjalnie ustosunkował się do sytuacji i pośrednio przyznał, że portal nczas.com cenzuruje na polecenie kogoś z góry.

Nczas.com został ocenzurowany przez państwowe służby w czwartek 9 lutego po południu. Wówczas zaczęły spływać do nas pierwsze informacje o niewyświetlaniu się strony.

Dobę później na nczas.com nie mógł wejść już nikt, kto korzysta z domyślnych ustawień polskich serwerów DNS. Po wielogodzinnych analizach byliśmy pewni, że błąd nie leży po naszej stronie. Stało się więc jasne, że stoi za tym któraś z polskich służb. „Najwyższy Czas!” padł ofiarą cenzury prewencyjnej.

Wciąż nie wiemy, za co konkretnie zostaliśmy zablokowani w Internecie. Nie dostaliśmy żadnego oficjalnego pisma, nie znamy powodu. Praktyki w takich sytuacjach są następujące: albo rzuca się kompletnymi ogólnikami, by nie dać podstaw do odwołania poprzez wykazanie że jest to działanie niesłuszne, albo zupełnie wycisza sprawę i udaje, że nic się nie stało. Ofiarami pierwszego schematu padliśmy wielokrotnie, gdy blokowano nam rozpowszechnienie treści na takich samych zasadach jak konkurencji, gdy blokowano system reklamowy i analityczny.

Tym razem zastosowano opcję numer dwa. Redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer od kilku dni wzywa najważniejsze osoby w państwie, by ustosunkowały się do nałożonej cenzury, wskazały powód, ale wszyscy milczą.

Napisaliśmy także do wszystkich wiodących operatorów w Polsce z zapytaniem, na jakiej podstawie blokują domenę nczas.com. Jako pierwsze odpowiedziało T-Mobile.

„T-Mobile Polska jako operator publicznej sieci naziemnej łączności ruchomej zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Prawa Telekomunikacyjnego, gdzie zapisane są prawa i obowiązki Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego. T-Mobile nie dokonuje bezpodstawnego blokowania czy utrudniania korzystania z sieci telekomunikacyjnych dla swoich klientów” – czytamy w odpowiedzi.

Wiadomość ta jest do bólu poprawna z punktu widzenia public relations, ale kluczowy z niej wniosek jest następujący: operator pośrednio przyznaje, że blokuje dostęp do nczas.com na polecenie którejś ze służb.

T-Mobile nie poinformował natomiast na czyje polecenie wprowadzono blokadę. „Taką odpowiedź o przyczyny blokowania nczas.com dostaliśmy z TMobile. To pierwsza oficjalna reakcja. Tak działa ta mafia cenzorów” – komentuje Tomasz Sommer.

Komu wyświetla się strona nczas.com, a komu nie?

Nałożona na nczas.com blokada odbywa się na poziomie serwerów DNS dostawców Internetu. W praktyce nikt, kto używa domyślnych ustawień polskich serwerów DNS, nie wejdzie na stronę nczas.com. Dopiero zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwala przeglądać artykuły na nczas.com.

Ci z Państwa, którzy wchodzą na stronę bez przeszkód, zawdzięczają to odpowiednim ustawieniom. Szczęśliwie (jeszcze?) istnieją metody obchodzenia cenzury, a macki „tajemniczych sił” nie sięgają wszędzie.

Instrukcję, jak ominąć cenzurę i wciąż swobodnie korzystać z Internetu, przy okazji poprawiając bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.

Pomóż w walce z systemem i oszczercami. Precz z komuną i precz z cenzurą!

Redakcja „Najwyższego Czasu!” nie zamierza pozostać bierna. Wolność słowa w Polsce jeszcze nigdy nie była tak bardzo zagrożona. Zróbmy wszystko, by ją obronić i by ukarać tych, którzy się na nią zamachnęli.

Działania te to nie tylko uderzenie w wolność słowa, ale także uderzenie w konkurencję polityczną oraz w wolność gospodarczą. De facto oznacza zakaz działalności gospodarczej polegającej na przekazywaniu wiadomości dla 2 milionów osób, które co miesiąc wchodzą na naszą stronę.

Zainicjowaliśmy zbiórkę mającą na celu obronę nczas.com przed cenzurą. Wytoczymy im procesy. ONI tak naprawdę nie blokują nas; ONI blokują Was przed dostępem do informacji, które IM się nie podobają. To NASZA WSPÓLNA walka. Dlatego prosimy naszych Szanownych Czytelników i wszystkich, dla których wolność słowa jest wartością nadrzędną, o wsparcie finansowe. Po to, żebyśmy jutro nie obudzili się w kraju z dozwolonym jednie rządowym przekazem.

Zapraszamy do wsparcia naszej wspólnej walki i z góry za nie dziękujemy.