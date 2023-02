„Proklimatyczna idea współdzielenia”. Tak wygląda Kraków Majchrowskiego. „Jest to konieczne i będziemy to robić”

REKLAMA

Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej zainaugurowało we wtorek swoją działalność. – To przestrzeń, która będzie służyła nie urzędnikom, ale wszystkim mieszkańcom i stowarzyszeniom zajmującym się ochroną klimatu – wskazał prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Przedsięwzięcie powstało w specjalnie na ten cel zaadaptowanych pomieszczeniach na parterze komunalnej kamienicy znajdującej się w centrum Krakowa, przy ul. Wielopole 17a. W zamierzeniu pomysłodawców ma być to miejsce spotkań, warsztatów i edukacji klimatycznej. Miejsce przeznaczone jest dla grup do 50 osób w każdym wieku. Będzie otwarte w dniach zaplanowanych wydarzeń.

REKLAMA

Prezydent Jacek Majchrowski podczas uroczystości inauguracji działalności Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej podkreślił, że miejsce to powstało z inicjatywy samych mieszkańców, którzy w 2021 r. wzięli udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym i przegłosowali je jako jedną z rekomendacji dla władz miasta.

– Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy widzimy, jak zmiany klimatyczne nas dotykają. Widać, że klimat się zmienia i musimy coś w tej materii robić – mówił Majchrowski. Zaznaczył, że podczas urządzania wnętrz dbano, aby generować jak najmniejszy ślad węglowy, a wewnątrz wprowadzono wiele ekologicznych rozwiązań, np. toalety są spłukiwane wodą, którą wcześniej użyto do mycia rąk.

Prezydent Krakowa podkreślił, że miasto „robi już bardzo dużo w zakresie ochrony klimatu”. – Jesteśmy pierwszym i chyba jedynym miastem, które zlikwidowało piece opalane paliwami stałymi, wprowadziliśmy strefę czystego transportu. To oczywiście wszystko się wiąże z dyskusjami, zarzutami, ale mamy świadomość, że jest to konieczne i będziemy to robić – zapowiedział Majchrowski.

Ewa Całus, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej podkreśliła, że centrum od samego początku powstawało w sposób partycypacyjny i deliberacyjny. Dlatego np. koncepcję adaptacji jego pomieszczeń przygotowali uczniowie Technikum Budowlanego nr 1 w Krakowie. Partnerem przygotowania obiektu była Politechnika Krakowska, a Uniwersytet Jagielloński wspiera merytoryczny program jego działalności.

Pełnomocnik prezydenta zapowiedziała, że instytucja ta, zgodnie z proklimatyczną ideą współdzielenia, będzie udostępniana na wydarzenia i aktywności związane z ochroną klimatu i edukacją. Osoby działające na rzecz klimatu będą miały możliwość wykorzystania tego miejsca do własnych przedsięwzięć.

– Będziemy zachęcać do podejmowania działań na rzecz klimatu w Krakowie – zaznaczyła Całus i dodała, że pierwszą okazją było rozdawanie mieszkańcom budek lęgowych dla ptaków zbudowanych z odebranych odpadów komunalnych przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. We wtorek odbyły się także pierwsze warsztaty upcyclingowe dla drugoklasistów ze szkoły podstawowej o tym, jak można przerobić używane jeansy.