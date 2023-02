Zakaz samochodów spalinowych. Polacy stawiają sprawę jasno. Co podpisał rząd PiS?

REKLAMA

Ponad 66 proc. Polaków jest przeciwna, aby w 2035 roku wszedł unijny zakazał sprzedaży oraz rejestracji nowych diesli i aut benzynowych – wynika z cytowanego przez RMF24 sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator.

Pracownia Indicator zadała ankietowanym pytanie, czy są za tym, aby Polska do 2035 roku zakazała sprzedaży diesli i aut benzynowych zgodnie z wymogami UE.

66,6 proc. badanych jest przeciwko temu – 37,6 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 29 proc. – „raczej nie”.

Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych popiera 10,2 proc. uczestników sondażu. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 2,6 proc., a „raczej tak” – 7,6 proc. Zdania na ten temat nie ma 23,2 proc. ankietowanych.

Zakaz aut spalinowych – o co chodzi?

Pod pretekstem „walki z globalnym ociepleniem” Unia Europejska chce zakazać sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi do 2035 roku. To część szerokiego pakietu „Fit for 55”, czyli odbierania wolności w imię klimatu. Do wyboru będziemy mieli bardzo drogie w zakupie i utrzymaniu, niepraktyczne na dłuższych trasach samochody elektryczne albo komunikację zbiorową.

Stanowiskiem UE wielce „oburzony” jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście na pokaz. W praktyce na szczycie klimatycznym COP26 w listopadzie 2021 roku w Glasgow rząd PiS podpisał deklarację o zakazie sprzedaży samochodów z benzyną i dieslem od 2035 roku.

Ministerstwo klimatu tak wtedy się tłumaczyło: „Polska przystąpiła do deklaracji ws. emisji z samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych, przyjętej 10 listopada br. podczas COP26. Strony podpisujące deklarację zobowiązały się do współpracy na rzecz zerowej emisji wszystkich nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych na całym świecie do 2040 r. i nie później niż do 2035 r. na wiodących rynkach”.

