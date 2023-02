Blokada NCZAS.COM Jest skarga na ABW, w drodze pierwszy pozew i interpelacja poselska. Precz z cenzurą!

REKLAMA

Jak Szanowni Czytelnicy dobrze wiedzą (a jak nie wiedzą, to tutaj się wszystkiego dowiedzą) w nocy z 9 na 10 lutego portal nczas.com, oficjalna witryna internetowa zarejestrowanego tytułu prasowego jakim jest tygodnik „Najwyższy CZAS!”, została bezprawnie zablokowana na podstawie decyzji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wrogowie wolności wypowiedzieli nam wojnę, ale nas są miliony wierzące w wolność słowa, dlatego z Państwa pomocą zamierzamy tę wojnę wygrać i sprawić, żeby już nigdy więcej nikt nie musiał takiej walki toczyć. Poniżej najnowsze informacje z frontu.

Dla szukających informacji jak obejść rządową blokadę i pomóc w walce o wolność słowa:

1. Instrukcję, jak ominąć blokadę ABW i przy okazji poprawić bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.

2. Pomóc w walce z wrogami wolności słowa można na trzy sposoby:

– wspierając zrzutkę na batalię sądową z ABW i dostawcami Internetu -> https://zrzutka.pl/2gm2d5

– kupując prenumeratę tygodnika „Najwyższy CZAS!”, która pozwoli nam się utrzymać w sytuacji drastycznego spadku zarobków z reklam na portalu -> PRENUMERATA

– wpłacając i/lub rozliczając 1.5 proc. z PIT na Fundację Najwyższy CZAS! -> FUNDACJA NAJWYŻSZY CZAS!

Nasi prawnicy już rozpoczęli działania. Na swoim twitterowym profilu redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomasz Sommer poinformował, że pierwsza skarga na ABW jest już w drodze, a niebawem wyślemy pozwy zarówno do ABW jak i operatorów telekomunikacyjnych. Wszystko dzięki Państwa wsparciu za które serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wspieranie naszych działań.

„Skarga na ABW płynie do sądu. Teraz bierzemy się za pierwszy pozew – myślę, że wypłynie w ciągu tygodnia. Jutro natomiast szykujemy interpelację” – napisał Sommer.

Wcześniej redaktor naczelny nczas.com otwarcie zakomunikował jaka będzie ustalona kolejność naszych działań prawnych. W przeciwieństwie do polskiego rządu i ich pomagierów, my nic nie ukrywamy, gramy w otwarte karty, żeby wszyscy darczyńcy wiedzieli na co idą ich pieniądze.

„Ustaliłem taktykę z naszym prawnikiem. Najpierw, w poniedziałek albo wtorek wysyłamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w celu cofnięcia decyzji administracyjnej ABW blokującej http://nczas.com jako oczywiście bezprawnej” – napisał Sommer.

„Następnie wyślemy pozew o zadośćuczynienie do skarbu państwa i solidarnie wszystkich blokujących telekomów, za utratę renomy przedsiębiorstwa.”

„Dalej pozwiemy ABW o odszkodowanie za szkody spowodowane blokadą strony.”

„Doniesiemy wreszcie do prokuratury o tłumieniu krytyki prasowej przez wszystkie blokujące telekomy i ABW.”

„Na koniec pozwiemy o naruszenie dóbr osobistych wszystkich bardziej agresywnych hejterów. Zaczniemy od portalu poświęconego Fronda. Niech prawo przemówi.”

Dlaczego ABW nas zaatakowało? Tutaj redaktor Sommer wyjaśnia możliwe przyczyny: Dlaczego ABW zaatakowała NCZAS.COM? Sommer: Bo to nie medium rządowe, amerykańsko-żydowskie, niemieckie lub kościelne

Wszystkim wspierającym nasze działania serdecznie dziękujemy. Chcemy żeby nasza sprawa zakończyła raz na zawsze możliwość stosowania cenzury prewencyjnej w Polsce, której zakazuje Konstytucja. Paragrafy stosowane przez służby są fałszywym pretekstem i działaniami bezprawnymi – żadne prawo niższego rzędu nie może ograniczać Konstytucji, a ta w art. 54 mówi wprost, że cenzura prezencyjna środków masowego przekazu jest ZAKAZANA i kropka, nie ma wyjątków.

O dalszych naszych działaniach i rozwoju sytuacji będziemy oczywiście na bieżąco informować.

Precz z komuną! Precz z cenzurą!