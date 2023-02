„III Wojna Światowa nigdy nie była bliżej”. Trump ślubuje pokonanie wszystkich „podżegaczy wojennych i globalistów”

REKLAMA

Donald Trump odpowiedział na wtorkowe przemówienie Joe Bidena z Warszawy. Były prezydent USA ślubował pokonanie i obalenie wszystkich „podżegaczy wojennych i globalistów” obecnie okupujących establishment bezpieczeństwa narodowego USA.

Przypomnijmy, że Donald Trump niedawno stwierdził, że jeśli zostanie ponownie wybrany na urząd prezydenta USA, to zakończy wojnę na Ukrainie.

REKLAMA

– Tej samej nocy, kiedy dowiem się o moim zwycięstwie, zadzwonię do dwóch osób – Zełenskiego i Putina, i powiem im: „Musimy się spotkać”. Gwarantuję, że uda mi się wszystko załatwić. W ciągu 24 godzin zawrzemy porozumienie – stwierdził Donald Trump podczas swojego wiecu na Florydzie.

Trump powiedział również, że „wlewanie setek miliardów dolarów” na Ukrainę tylko opóźnia rozwiązanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Teraz Trump odpowiedział na warszawskie wystąpienie Joe Bidena odnoszące się do wojny na Ukrainie.

Czytaj więcej: Trump obiecuje, że jako prezydent zakończy wojnę na Ukrainie. „Zadzwonię do dwóch osób”

Biden o wsparciu Ukrainy

Zdaniem występującego w stolicy Polski prezydenta USA po roku wojny, Putin „już dłużej nie wątpi w siłę naszej koalicji, ale nadal wątpi w nasze przekonania, w naszą wytrzymałość, a nasze dalsze wsparcie Ukrainy, wątpi, że NATO może pozostać zjednoczone”.

– Ale nie powinno być wątpliwości: nasze wsparcie dla Ukrainy jest niezachwiane, NATO nie zostanie podzielone, nie zmęczymy się. Tchórzliwa żądza władzy i terytorium prezydent Putina upadnie, a miłość narodu ukraińskiego do swojego państwa zwycięży. Demokracja jest największą strażniczką wolności dzisiaj, jutro i zawsze – oświadczył Biden.

– To proste – jeżeli Rosja przestanie najeżdżać Ukrainę, to zakończy wojnę; jeżeli Ukraina przestanie bronić się przed Rosją – będzie to koniec Ukrainy. To dlatego wspólnie upewniamy się, by Ukraina mogła się bronić. USA zebrały ogólnoświatową koalicję ponad 50 państw, by dostarczać tak potrzebną broń dzielnym ukraińskim żołnierzom. Systemy obrony powietrznej, artyleria, amunicja, czołgi, pojazdy wojskowe – mówił prezydent USA.

Zaznaczył, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie „wystąpiły z bezprecedensowym zaangażowaniem na rzecz Ukrainy – nie tylko z pomocą w zakresie bezpieczeństwa, ale ekonomiczną, tą związaną z uchodźcami i tyloma innymi sprawami”.

Prezydent USA podkreślał, że wolność nie jest kwestią walki jednego dnia czy nawet jednego roku. – Ukraina nadal broni się przed rosyjską agresją i będzie nadal walczyć, chociaż czekają ją trudne dni i trudna walka – powiedział Biden, podkreślając, że sojusznicy wspierają Ukrainę. Dodał, że „decyzje, które będą teraz podejmowane pokażą, że nadzieja trwa wiecznie”.

Trump o „podżegaczach wojennych” i globalistach

Z kolei Donald Trump przedstawił swoją „Agendę 47”, której celem jest „pozbycie się skorumpowanego globalistycznego establishmentu, który przez dziesięciolecia spartaczył każdą ważną decyzję dotyczącą polityki zagranicznej (USA – przyp. Red.)”.

– Moglibyśmy zakończyć konflikt na Ukrainie w 24 godziny przy odpowiednim przywództwie – powtórzył Trump i dodał, że pod koniec jego kolejnej kadencji jako prezydenta USA odejdą wszyscy „podżegacze wojenni, oszuści i nieudacznicy (znajdujący się – przyp. red.) na wysokich szczeblach naszego rządu”

– Będziemy mieli nową grupę kompetentnych urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy ponad wszystko wierzą w obronę żywotnych interesów Ameryki – kontynuował.

W dalszej części Trump zwrócił się do słuchaczy, aby spojrzeli na globalistycznych darczyńców „podżegaczy wojennych”, którzy wspierają jego przeciwników politycznych. – Ja jestem prezydentem, który zapewnia pokój i jest to pokój przez siłę – powiedział.

– Trzecia wojna światowa nigdy nie była bliżej niż teraz – podkreślił Trump, który zaznaczył również, że był „jedynym prezydentem od pokoleń, który nie rozpoczął wojny”.

Były prezydent USA stwierdził, że konieczne jest oczyszczenie „domu z wszystkich podżegaczy wojennych i globalistów spod znaku oraz z Deep State, Pentagonu, Departamentu Stanu oraz przemysłu Bezpieczeństwa Narodowego”.

– Powstrzymamy również lobbystów i wielkich kontrahentów obronnych od wchodzenia i popychania naszych starszych urzędników wojskowych i bezpieczeństwa narodowego w kierunku konfliktu tylko po to, aby nagrodzić ich, gdy przejdą na emeryturę, lukratywnymi posadami – podkreślił Trump.

#Agenda47: Here is how we stop the demented Warmongers and Globalists from profiteering off endless wars. It’s time to end their reign of terror and bloodshed! pic.twitter.com/aJacIpKQHx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 21, 2023