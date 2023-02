Bosak: „PiS i Platforma to komplementarne zło, idą ręka w rękę.” Interwencja Konfederacji ws. utopijnego lewackiego projektu C40 Cities [VIDEO]

REKLAMA

PiS, Platforma to komplementarne zło, idą ręka w rękę – ocenił Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej przed stołecznym ratuszem, zapowiadając interwencję ws. raportu C40 Cities.

Bosak poinformował, że w interwencji skierowanej do włodarzy stolicy zawarto 17 pytań, przekonując, że „polityka wymaga transparentności, szczególnie polityka prowadzona w mieście stołecznym Warszawa”.

– Interesuje nas, jaki jest rzeczywiście program organizacji C 40, bo już trwa typowa dla lewicy gra uników, polegająca na tym, że to był tylko raport – zauważył.

Streszczając interwencję dodał, że Konfederacja jest zainteresowana także tym, kto z warszawskiego ratusza odpowiada za współpracę z C40 i na czym ona polega, gdyż takie organizacje międzynarodowe są finansowane z reguły przez członków.

– Interesuje nas właśnie, jakie mają być koszty dla Warszawy i dla warszawiaków – sprecyzował.

Przyznał, że wśród pytań jest też jedno „z gatunku humorystycznych”, a mianowicie „kiedy Rafał Trzaskowski i jego personel przestaną jeść mięso, korzystać z samochodów, nosić 3 sztuki ubranie rocznie i przestanie jeść nabiał”.

Według Bosaka, cele „sieci miast progresywnych” C40 Cities, którą wspierają fundacje „polityczne” Georga Sorosa i Clintonów, są kontynuacją decyzji podejmowanych już za pierwszych rządów PiS w 2007, a w następnie przez rządy m.in. Ewy Kopacz oraz Mateusza Morawieckiego.

Na podstawie analizy ciągu decyzji dotyczących np. Fit for 55, Europejskiego Zielonego Ładu, kamieni milowych, czy KPO, poseł przekonywał, że PiS i PO „nawzajem wystawiają sobie piłeczkę – jedni w Unii Europejskiej, drudzy w samorządzie, jedni w Sejmie, drudzy w organizacjach globalnych”.

– Niby się nie popierają, a robią to samo. Konfederacja to jedyna siła, która mówi o tym otwarcie i jedyna siła, która to kontestuje – uważa Bosak.